Cinema, natura e cultura si incontrano all'isola sacra delle Egadi: torna il Marettimo Italian Film Fest dal 14 al 19 luglio

Nancy Brilli, Licia Colò, Federica Lucisano, Lele Vannoli, Giordano Bruno Guerri e Gabriella Buontempo, Veronica Maya sono tra gli ospiti del Festival. Previsti anche talk e interviste condotte da Gabriella Carlucci, Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher.

Dal 14 al 19 luglio 2025 a Marettimo, l'isola perla dell’arcipelago delle Egadi, avrà luogo una nuova edizione del Marettimo Italian Film Fest – I Profumi del Mare 2.0, appuntamento che celebra il grande cinema italiano, l’identità mediterranea e il legame profondo con l’ambiente. Il festival è promosso dall’Associazione culturale SoleMar Eventi, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Ministero dell’Ambiente, Comune di Favignana, Poste Italiane e Unipol.

Ogni sera, al calare del sole, gli spazi suggestivi dello Scalo Nuovo e dello Scalo di Mezzo si animeranno con eventi gratuiti tra proiezioni, concerti, degustazioni e momenti di intrattenimento. I film protagonisti saranno tutti titoli usciti in sala nell’ultimo anno, offrendo così uno spaccato attuale del cinema italiano. La serata inaugurale del 14 luglio vedrà in programma il film Napoli/New York di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, preceduto da uno spettacolo d’apertura e dalla musica del maestro Alberto Anguzza. Ad accogliere il pubblico ci saranno Gabriella Carlucci e Concetta Spataro, presidente di SoleMar Eventi.

Durante la settimana, talk e proiezioni scandiranno le serate del festival, accompagnati dalla presenza di ospiti speciali del mondo dello spettacolo, della cultura e della televisione. Tra questi: Nancy Brilli, Licia Colò, Veronica Maya, Federica Lucisano, Gabriella Buontempo, Giordano Bruno Guerri, Lele Vannoli e Rita Forte, che sarà anche protagonista musicale delle serate. La selezione cinematografica include titoli come Sapore di Mare di Carlo Vanzina, Afrodite di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini, L’Abbaglio di Roberto Andò e Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani.

Gran finale sabato 19 luglio con la cerimonia di consegna dei Premi Stella Maris, destinati a figure di spicco del cinema e della cultura come Claudia Gerini, Massimiliano Gallo, Antonio Catania, Vanessa Gravina e Matteo Martari. Premi speciali andranno anche a Poste Italiane, al Centro SAR di Trapani Birgi e alla nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare. La chiusura sarà affidata al live show del cantautore Ron, che si esibirà allo Scalo Nuovo regalando al pubblico un’indimenticabile serata sotto le stelle.

Parallelamente al festival, prosegue anche l’impegno per l’ambiente: è in corso infatti la Summer School organizzata da SoleMar Eventi, dedicata a giovani provenienti da tutta Italia e focalizzata sulla tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa, che si concluderà il 13 luglio, è realizzata in collaborazione con il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, e prevede lezioni, escursioni, laboratori pratici e incontri con esperti del settore e rappresentanti del National Geographic. Un festival che conferma la sua vocazione: essere non solo una celebrazione del cinema italiano ma anche un’occasione di incontro tra arte, territorio e responsabilità ambientale, nella cornice suggestiva dell’“isola sacra delle Egadi”.