Cinema in Festa, scorpacciata di film in sala: torna il biglietto a prezzo scontato!

News Cinema

Dopo il successo della prime due edizioni nel 2022 e dello scorso giugno, torna da domenica 17 a giovedì 21 settembre Cinema in Festa, che offre l'ingresso al cinema a 3,50 euro per tutti i film senza distinzione di origine.

Dopo un’estate da record nei cinema italiani, continuano le promozioni con l’appuntamento di Cinema in festa: a Settembre per 5 giorni, da Domenica 17 a Giovedì 21, in tutti i cinema in tutta Italia sarà possibile acquistare il Biglietto Speciale a soli €3,50. Si tratta della terza edizione di di questa iniziativa, un'occasione imperdibile per vedere i film al cinema (senza distinzione di nazionalità) a un prezzo molto conveniente. Anzi, è proprio l'occasione per organizzarsi una bella scorpacciata di titoli da vedere con la magia della sala buia e del grande schermo.

Cinema in Festa è promosso dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano ed è un progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026. Ogni anno, a Giugno e a Settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film. La terza edizione partirà dunque Domenica 17 Settembre e si concluderà Giovedì 21 Settembre, una parentesi pensata per includere sia un giorno festivo sia il primo giorno di programmazione dei nuovi film in uscita.

Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, l'iniziativa è nata dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. Cinema in Festa si inserisce nell’ambito di Cinema Revolution - Che Spettacolo l’Estate, la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.