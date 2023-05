Cinema in Festa, a giugno torna il biglietto a prezzo stracciato!

News Cinema

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, torna a giugno 2023 Cinema in Festa, l'iniziativa che per cinque giorni offrirà l'ingresso al cinema a un prezzo molto basso, dalla domenica al giovedì. Ecco le date.

Dopo il notevole successo dell'iniziativa nel 2022, torna per il giugno 2023 Cinema in Festa: se ricordate, prevede di andare al cinema con un biglietto unico a prezzo ridottissimo, 3.5 euro, per cinque giorni, a qualsiasi ora. Il primo giro di Cinema in Festa è previsto da domenica 11 giugno a giovedì 15 giugno, coprendo quindi anche le nuove uscite della settimana entrante.

Cinema in Festa, un successo da riproporre