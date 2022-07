Ciné: Presentati i film in arrivo prossimamente al cinema con I Wonder Pictures

News Cinema

Presentato a Ciné di Riccione un listino molto nutrito per i secondi sei mesi del 2022 di I Wonder Pictures, società di distribuzione sempre più ambiziosa.

Un autunno intenso per anticipare un inverno sulla stessa lunghezza d'onda, fra titoli da festival e cinema d'animazione, senza dimenticare il genere.

I Wonder Pictures presenta il listino per il cinema, per bocca del suo CEO e General Manager Andrea Romeo.