Ciné 2024: Storie di libertà con brio al centro del listino con i nuovi film di Officine UBU

News Cinema

Donne guidate dal talento e la voglia di libertà, insegnanti con al centro il benessere e la crescita dei propri studenti. Particolarmente frizzanti le novità al cinema della distribuzione Officine UBU per i prossimi mesi. Ce ne parla da Ciné 2024 Franco Zuliani.

Una storia diretta e interpretata da uno dei talenti maggiori del cinema francese, la fuoriclasse Noémie Merlant, ma anche una toccante storia di un maestro con in mente solo il benessere e la virtuosa crescita dei propri studenti nella Spagna degli anni '30. Per non parlare del nuovo film, magari presto a Venezia, della coppia Robert Guédiguian, alla regia, e Ariane Ascaride, come protagonista.

Sono le novità per i prossimi mesi presentate da Officine UBU a Riccione, in occasione di Ciné - giornate di cinema. Ce ne parla nel dettaglio Franco Zuliani, direttore generale, in questa video intervista.