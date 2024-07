Ciné 2024: Il ritorno di Cronenberg e altri grandi autori nel listino con i nuovi film di Europictures

News Cinema

Film premiati a Cannes e grandi autori come David Cronenberg e Kiril Serebrennikov sono al centro delle novità presentate a Riccione a Ciné da Europictures. Ne abbiamo parlato in questa video intervista con la CEO Lucy De Crescenzo.

Autori in primo piano alla scorsa edizione del Festival di Cannes sono al centro del listino dei prossimi mesi della società di distribuzione Europictures. Parliamo di Kapadia, con All We Image as Light, Grand Prix a sorpresa, o il David Cronenberg di The Shrouds con Vincent Cassel e Diane Kruger. Ma anche Disappearance di Kirill Serebrennikov, con il racconto degli anni successivi alla guerra del medico di Auschwitz, Josef Mengele.

Un secondo semestre diversificato per Europictures, presentato a Riccione in occasione di Ciné, giornate professionali di cinema. Ne abbiamo parlato con la CEO Lucy De Crescenzo nel corso di questa video intervista.