Ciné 2024: I nuovi film di 01 Distribution, presentati da Gabriele Muccino, Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio

Come da tradizione, 01 Distribution arriva a Ciné in compagnia di alcuni autori e attori dei suoi film. Quest'anno Gabriele Muccino ha presentato il suo Fino alla fine, mentre in rappresentanza di Eterno Visionario sono venuti Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti. La nostra intervista a Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro.

Le Convention di 01 Distribution divertono un mondo gli esercenti e gli altri distributori per i duetti fra Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution. Quest'anno apre le danze Del Brocco, che indossa una t-shirt con la scritta "See movies in movie theatres", e parla di un listino "molto solido, prezioso, unico, frutto del lavoro certosino di tante persone e che raccoglie film che brillano ciascuno di luce propria". A legare i titoli sono due fili: uno è la realtà che ci circonda insieme alla grande storia, con incursioni in epoca garibaldina, nella Grande Guerra, negli anni '30, nella Seconda Guerra Mondiale e negli anni '60, '70 e '80.

L'altro filo è l’amore, raccontato con linguaggi e generi diversi. Sono da segnalare anche una collaborazione con Medusa e una con Netflix, ma per un'uscita soltanto al cinema. Poi Paolo Del Brocco accenna a Noi dobbiamo Parlare, che è il film di e con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, e passa la parola a Luigi Lonigro, non prima di averlo definito: "L'uomo che sussurra agli esercenti".

Eterno Visionario: parlano Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti

Come da tradizione di 01 Distribution, sono presenti alla Convention alcuni talent cinematografici. Salgono per primi sul palco Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti. Presentano Eterno Visionario, film dedicato a Luigi Pirandello fotografato in un certo periodo della sua vita, che coincide con la vittoria del Premio Nobel nel 1934. Del grande scrittore e drammaturgo ci viene raccontato il privato, e quindi il rapporto difficilissimo con la famiglia, fonte di una sofferenza che è stata trasformata in metafora teatrale.

Federica Luna Vincenti interpreta Marta Abba, la grande attrice che fu la musa di Luigi Pirandello. Sicura di sé sulle tavole del palcoscenico ma fragile nella vita, portò un po’ di serenità nella vita tumultuosa di Pirandello, che aveva una moglie completamente pazza e dei figli che, soffrendo il carisma del padre, non riuscivano veramente a comunicare con lui. "È stato un film complesso" - spiega Federica Luna Vincenti - "ma le sfide ci piacciono. Si tratta di una coproduzione italo-belga e il budget è di 12 milioni. Dopo Caravaggio non potevamo tornare indietro, e così abbiamo cercato di portare a termine un progetto ancora più ambizioso".

"Sfido chiunque tra voi" - dice Bentivoglio guardando in pubblico - "a non pensare: ma guarda Michele Placido chi va a prendere come interprete di Pirandello', ma questa scelta è il frutto di 40 anni di collaborazione ed amicizia fra me e Michele e di un fortissimo affiatamento". Placido aggiunge che la patata è bollente ma che a lui piacciono le patate bollenti.

Gabriele Muccino presenta Fino alla fine

Ad affiancare Luigi Lonigro arriva poi Gabriele Muccino, che introduce Fino alla fine, in uscita il 31 ottobre. Muccino lo definisce un film complesso dal punto di vista tecnico e logistico e dice: "Sono orgoglioso di com'è venuto. La protagonista è una ragazza californiana che fa un viaggio in Italia con la sorella. La tappa finale è Palermo, ma quella che potrebbe essere l'ultima giornata di una bella vacanza si trasforma prima in una love-story e poi in un noir. La protagonista, che si chiama Sophie, si lascia guidare dal desiderio di scegliere quello che non ha vissuto prima. Essendo cresciuta in un bozzolo, continua a rilanciare e finisce in un gorgo". Il gorgo, o meglio un inferno dantesco, è una discoteca in cui Sophie (Elena Kampouris) entra insieme ai suoi nuovi amici (fra cui i personaggi di Saul Nanni e Lorenzo Richelmy). Muccino assicura che chi vedrà il film affonderà le unghie nella poltrona e spiega che ha voluto collocare la vicenda a Palermo perché il capoluogo della Sicilia è un posto senza tempo e senza connotazioni digitali, quindi una città analogica.

Nella seconda parte del 2024 vedremo ad esempio La vita accanto di Marco Tullio Giordana, Il Ritorno di Uberto Pasolini (con Juliette Binoche e Ralph Fiennes), Finché notte non ci separi, con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Fra i tanti film, Luigi Lonigro svela di puntare in particolar modo su Breve Storia d'amore, prima regia della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Ci si aspetta molto, infine, da L'Abbaglio di Roberto Andò, che racconta l’avventura dei Mille in Sicilia. Nel cast torna il terzetto de La stranezza: Toni Servillo/Salvatore Ficarra/Valentino Picone.

