Ciné 2024: i film di Universal Pictures dei prossimi mesi, da Cattivissimo me 4 a Michael, il biopic su Michael Jackson

È fortissima l'offerta cinematografica di Universal Pictures, che spara le sue prime cartucce il 24 agosto con Cattivissimo me 4. E se la grande sorpresa sarà senz'altro il robot selvaggio, il favoloso mondo di Oz ci aprirà le sue porte in Wicked. Ce ne parla da Ciné 2024 la direttrice marketing, Giorgia Di Cristo.

È cominciata all'insegna della spettacolarità la seconda giornata di Ciné - Giornate di Cinema 2024. Alle 9.45 precise la sala Polissena era gremita di esercenti, distributori e giornalisti, e dopo un bellissimo monologo sulle donne e il cinema recitato dalla co-conduttrice Mariolina Simone, si è aperto lo scrigno delle meraviglie di Universal Pictures.

Se parliamo di meraviglie non è per caso, perché Xavier Albert, Managing Director Italy & France ha voluto dare un meraviglioso benvenuto ai presenti spiegando che Universal Pictures si aspetta importanti risultati dai film del secondo semestre 2024. Certo, ci sono state 2 crisi, la pandemia da una parte e gli scioperi a Hollywood dall’altra, ma quando ci sono i grandi film, la gente corre al cinema.

Il cinema che verrà di Universal Pictures parte da Cattivissimo me 4, con il doppiaggio di Max Giusti e Carolina Benvenga, a cui si aggiunge Stefano Accorsi, che fa parlare un temibilissimo villain. È un'uscita estiva, visto che l’arrivo in sala è fissato per il 21 agosto. Fra gli altri titoli Anora di Sean Baker, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes e Piece by Piece, storia del rivoluzionario artista Pharrell Williams raccontata tramite gli iconici mattoncini del Lego. E che dire di Wicked, adattamento cinematografico della storia mai raccontata delle Streghe di Oz?

Ci aspettiamo tanto anche dallo spettacolare e poetico Il robot selvaggio, nuovo film d’animazione targato Dreamworks in uscita il 10 ottobre. Le voci italiane sono Esther Elisha e Alessandro Roja.

Le meraviglie Universal Pictures non finiscono al termine del 2024. Il 17 aprile esce Michael, biopic su Michael Jackson diretto dal regista di Training Day Antoine Fuqua, e a questo punto... cosa volere di più?

Delle novità Universal Pictures International Italy abbiamo parlato con la direttrice marketing, Giorgia Di Cristo. Ecco la nostra intervista: