Ciné 2023: presentata a Cannes la dodicesima edizione delle Giornate Estive di Cinema

È stata presentata, presso l'Italian Pavillon del Festival di Cannes, la dodicesima edizione di Ciné, ovvero le Giornate Estive di Cinema. Oltre a quello che succederà dal 4 al 7 luglio a Riccione, è stata annunciata un'importantissima iniziativa che aumenterà certamente l'affluenza nelle sale.

Si svolgerà dal 4 al 7 luglio a Riccione, nel Palazzo dei Congressi, la dodicesima edizione di Ciné alias le Giornate Estive di Cinema, che sono una fondamentale occasione di incontro per l'industria cinematografica. Panoramica sui prossimamente in sala grazie alle convention delle varie distribuzioni, la manifestazione diretta da Remigio Truocchio ha avuto anche quest'anno la sua prima vetrina al Festival di Cannes. Nel Salone Marta dell'Italian Pavillon si sono riuniti il Sindaco di Riccione Daniela Angelini, il vicesindaco Sandra Villa, il Direttore Generale della Film Commission Emilia-Romagna Massimo Mezzetti, il Presidente dell'ANICA Francesco Rutelli, il Presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello Piera Detassis e, in rappresentanza dei distributori e degli esercenti, Luigi Lonigro e Mario Lorini.

Prima di entrare nel vivo dell'edizione 2023 di Ciné, il Sindaco di Riccione ha parlato brevemente dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna: "Fortunatamente a Riccione abbiamo subito danni minori" - ha spiegato Daniela Angelini. "Le spiagge sono ripristinate e stiamo tornando alla piena normalità. Del resto veniamo da Riccione, una località di mare, e forse è proprio il mare che ci dà la forza di ripartire".

"Siamo qui anche per rinsaldare il rapporto che ci lega a Ciné" - ha detto invece il vicesindaco - "un rapporto per noi virtuoso e prezioso. Quest'anno abbiamo voluto pensare ai più giovani, ai ragazzi del territorio, con un gemellaggio con il festival di Giffoni. Riccione sarà un'altra tappa di Giffoni".

Il Presidente dell'ANICA Francesco Rutelli ha voluto trasmettere un messaggio positivo e pieno di speranza a quanti ancora soffrono per la crisi del settore: "È chiaro che la ripresa è lenta, ma è certa, e penso che Ciné segnalerà questo dato incoraggiante. Super Mario Bros. ha superato i 20 milioni di Euro. 741.000 italiani sono andati al cinema a vederlo, e mi fa piacere segnalarlo la settimana in cui a Cannes arriveranno i film di Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher. Non c'è nulla di così popolare, pur in un momento difficile dal punto di vista della partecipazione delle persone, del cinema in sala. I numeri torneranno quelli di una volta e noi dobbiamo lavorarci e ci stiamo lavorando".

Anche Luigi Lonigro è fiducioso nell'avvenire e ha segnalato con gioia un'iniziativa che porterà nelle sale un grande numero di spettatori: "Finalmente per noi è un momento di moderata serenità. I numeri cominciano a essere positivi e a Super Mario aggiungo Guardiani della Galassia Vol. 3 che sta per superare i 10 milioni, il nuovo Fast and Furious che ha superato i 4 milioni nei primi tre giorni di programmazione e il film di Nanni Moretti che ha superato i 3 milioni e mezzo. Insomma, stiamo parlando di un mercato vivo e di numeri che sono allineati con quelli dei mercati forti".

Poi il Direttore di 01 Distribution ha parlato dell'appuntamento con Ciné: "Ciné è importante perché è posizionato nel momento top del mercato internazionale, quello in cui arrivano i grandi blockbuster e che è fondamentale per l'America. L'estate, per noi, è sempre stata una delle difficoltà più grandi da superare, ma abbiamo avuto la fortuna di aver trovato un ministero attivo e voglioso di darci una mano. Sono lieto di annunciare un progetto fondamentale legato al cinema italiano ed europeo: il ministero ha messo a disposizione delle sale un fondo rilevante che consentirà agli italiani di andare in sala dal 16 giugno al 15 settembre pagando solo 3 Euro e 50. Il resto lo metterà il ministero. Sarà un'estate incredibile, in cui ai blockbuster si alterneranno i nostro film d'autore".

Remigio Truocchio ha voluto invitare alla presentazione di Ciné 2023 anche Piera Detassis perché durante la serata dei David di Donatello si è avvertita una fortissima solidarietà generale, oltre al desiderio, da parte di tutti, di risollevare le sorti della settima arte. Il Presidente ha detto a tal proposito: "La cosa interessante di quest'anno è stata una grande varietà. Quello che cerco di costruire attraverso l'Accademia è il senso di comunità. Non è così scontato che attori, registi, autori e industria stiano tutti insieme, e credo che il bacio sulla spalla di Luca Marinelli ad Alessandro Borghi sia stato, in questo senso, un segno. Sono molto orgogliosa del fatto che il David possa fare questo tipo di operazione con l'intera filiera del cinema".

Ovviamente la dodicesima edizione di Ciné potrà contare su tante altre novità e molteplici appuntamenti, ad esempio un convegno iniziale per analizzare i numeri degli ultimi mesi. Come sempre, ci saranno diverse anteprime, quest'anno in prevalenza di film italiani. Ne ha parlato il padrone di casa Remigio Truocchio, che è molto orgoglioso della partnership con il Giffoni Film Festival.

A chiudere l’incontro con parole cariche di fiducia è stato però Luigi Lonigro: "Il mio augurio" - ha detto - "è che Ciné numero 12 possa tornare a essere l'edizione del sorriso. Abbiamo vissuto l'edizione online, quella con le mascherine, le fughe da Berlino con il Covid che ci arrivava addosso. Questa deve essere l'edizione del sorriso, perché abbiamo i numeri, il prodotto e il sostegno. Dobbiamo ricominciare a sorridere, perché il sorriso aiuta, aiuta noi e aiuta ad accogliere gli esercenti e lo spettatore".