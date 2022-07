Ciné 2022: Universal Pictures propone a ognuno il suo film, da Clooney/Roberts all'horror di Nope, all'animazione dei Minions

News Cinema

Rigorosamente #SoloAlCinema, in occasione di Ciné giornate di cinema di Riccione, la Universal Pictures International Italy ci presenta i film in arrivo nei prossimi mesi, all’insegna dell'horror ma anche della commedia romantica e dell'animazione.

La tensione delle atmosfere del premio Oscar Jordan Peele, che in Nope minaccia di proporre Lo squalo nel cielo. Ma anche la commedia romantica Ticket to Paradise, con Julia Roberts e George Clooney di nuovo rigorosamente "solo al cinema", come tutti i film presentati a Ciné, Giornate di Cinema a Riccione, dalla Universal Pictures International Italy.

Ci racconta le prossime novità Giorgia Di Cristo - Senior Marketing Manager and Research: