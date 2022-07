Ciné 2022: Incroci sentimentali e altre emozioni per Europictures

News Cinema

Storie al femminile al centro della proposta cinematografica per i prossimi mesi della distribuzione Europictures, che li ha presentati nel corso di Ciné, Giornate di Cinema di Riccione.

La coppia inedita composta da Juliette Binoche e Vincent Lindon, diretti da Claire Denis in Incroci sentimentali.

Il titolo di maggior richiamo del listino dei prossimi mesi di Europictures, come ci racconta meglio in questa video intervista da Ciné 2022 la CEO Lucy De Crescenzo: