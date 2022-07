Ciné 2022: Il cinema francese in primo piano nei prossimi mesi di Adler Entertainment

News Cinema

A Riccione per Ciné, Giornate di Cinema, la distribuzione Adler ha presentato al pubblico degli esercenti i prossimi titoli, su cui svettano due film francesi molto diversi uno dall'altro. L'atteso Maigret con Gérard Depardieu e il thriller sugli attentati di Parigi, November.

Un rilancio partendo dai film, da una proposta di titoli pronti a far venire la voglia di sala nel pubblico, che spaziano dal genere a un cinema francese declinato in due titoli molto diversi, e con due star transalpine come Gérard Depardieu e Jean Dujardin. In questo video da Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, presentano i titoli Adler Entertainment Mattia Della Puppa, Head of Marketing, e Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution.