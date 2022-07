Ciné 2022: Brividi di genere per Koch Media

News Cinema

Presentate a Ciné 2022 le novità cinematografiche di Koch Media per l'autunno e l'inverno, all'insegna dell'emozione di genere, con l'horror e l'animazione in primo piano. Scopriamo insieme i titoli dell'immediato futuro della distribuzione.

Uno slasher pronto per le sale estive all'insegna dei brividi horror, come X-A Sexy Horror Story di Ti West (al cinema dal 14 luglio), per poi presentare intriganti produzioni asiatiche o d'animazione. Koch Media e i titoli per le sale dei prossimi mesi, raccontati in questa video intervista dal Country Manager Umberto Bettini.