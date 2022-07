Ciné 2022: BIM Distribuzione ha presentato le novità in arrivo al cinema nei prossimi mesi

News Cinema

Una delle case di distribuzione storiche del nostro cinema, BIM, ha presentato a Ciné - Giornate di Cinema, i film che distribuirà in sala nei prossimi mesi: come di consueto, titoli di qualità e una sempre maggiore attenzione al grande pubblico

Un marchio di qualità, quello di BIM Distribuzione, che il pubblico ha imparato a conoscere da anni per novità provenienti dai grandi festival, come confermato anche quest'anno da listino presentato a Ciné, con in più uno sguardo che si allarga verso prodotti più commerciali.

Ce ne parla l'amministratore delegato Antonio Medici in questa video intervista