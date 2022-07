Ciné 2022: Anno di festeggiamenti per Notorious Pictures

News Cinema

In attesa di celebrare i 10 anni, la distribuzione Notorious Pictures ha presentato a Ciné, Giornate di Cinema di Riccione, un listino di titoli diversificati, con alcuni film italiani promettenti.

L'universo di Notorious Pictures è fatto di film family, ma anche italiani e di genere, in cerca di un dialogo sempre nuovo e dinamico con un pubblico che vuole tornare in sala.

Da Ciné 2022 - giornate di Cinema di Riccione, ci parlano delle novità dei prossimi mesi L'Head of Theatrical Distribution, Beniamino Placido, e la Marketing Director, Alice Panama.