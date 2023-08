Christopher Nolan, non solo Kubrick: ecco l'insospettabile commedia che il regista non può fare a meno di rivedere

News Cinema

Della passione che Paul Thomas Anderson ha per Adam Sandler e i suoi film oramai sappiamo tutto. Ma che al serio e compassato regista di Oppenheimer potesse piacere un film del genere è davvero una sopresa. Molto piacevole, peraltro, in grado di ridimensionare, forse, i pesantoni della cinefilia dolente a tutti i costi.

A vedere i suoi film, a sentirlo parlare dei suoi film, a vederlo difendere la sala e la pelliccola e l'importanza del cinema classico (come nel caso del canale televisivo a pagamento statunitense TCM, da lui di recente difeso assieme a Paul Thomas Anderson e Martin Scorsese), uno si fa giustamente l'idea che Christopher Nolan sia un cinefilo serissimo e compassatissimo. Di quelli duri e puri, direbbe qualcuno.

Eppure, capita spesso che chi il cinema lo ama davvero, e chi soprattutto è una persona intelligente, è in grado e ha voglia di non porre barriere o confini, e quindi è capace di apprezzare anche film in apparenza lontanissimi del suo stile.

Un po' come quando il citato Anderson ha sbalordito il mondo quando ha dichiarato il suo amore per i film di Adam Sandler, chiamando l'attore newyochese a interpretare il ruolo di protagonista in Ubriaco d'amore.

Anche Nolan, in una recente intervista, ha fatto una dichiarazione che non mancherà di soprendere molti di voi.

Nel corso dell'incontro che ha avuto con il giornalista e conduttore Rich Eisen per il suo podcast (che si può anche vedere&ascoltare su YouTube), Nolan ha avuto modo di parlare di quei film che in America, con dicitura oramai un po' antiquata chiamano i "remote dropper", ovvero quei film che ti fanno cadere il telecomando dalle mani e smettere di fare zapping: in breve, quei film che, quando passano in tv o davanti agli occhi su qualche piattaforma, non puoi fare a meno di rivedere.

Non sorprende che quello che è considerato il più kubrickiano dei registi contemporanei abbia citato proprio Stanley Kubrick e la sua filmografia nel corso della conversazione, per poi però lasciare tutti a bocca aperta citando come suo personalissimo "remote dropper" un film che davvero in pochissimi si sarebbero aspettati.

Oltre ai film di Kubrick, Nolan ha infatti aggiunto alla sua lista "Anche alcune grandi commedie. Per esempio, Talladega Nights: non sono mai in grado di cambiare canale se me lo trovo davanti".

In Italia Talladega Nights è uscito col titolo - non proprio invitante - di Ricky Bobby: la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. Interpretato da Will Ferrell, John C. Reilly e Sacha Baron Cohen, racconta con toni non esattamente raffinati la storia di un pilota autobilistico del campionato NASCAR, delle difficoltà che incontra per affermarsi, e del rapporto con il padre, a sua volta un celebre e amato pilota con cui da anni aveva perso i contatti.

Se la scelta di Nolan vi ha incuriosito, e non avete mai visto Ricky Bobby: la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, sappiate che il film è disponibile in streaming su Prime Video.

E qui sotto trovate il suo trailer originale e la trama ufficiale.

Che poi questa commedia (scritta e diretta da Adam McKay, quello che poi ha diretto film come La grande scommessa, Vice e Don't Look Up) vi convinca o meno non è importante. La cosa importante è capire che non per forza essere cinefili veri significa essere sempre e solo dei pesantoni.





Ricky Bobby ha la velocità nel sangue, proprio come suo padre Reese, il quale ha abbandonato la propria famiglia e lo stesso Ricky per inseguire il suo sogno di pilota. Ricky conduce la sua vita proprio come si fa in pista: velocemente e con coraggio. Dopo un inizio in sordina, diviene rapidamente un idolo. A bordo pista lo attende un team formidabile costituito dal robusto caposquadra Lucius Washington, da tre fedeli meccanici e dalla splendida moglie Carley. Ricky ha tutto quello che un corridore e un uomo possono desiderare. Purtroppo, però, la vita, come le corse, è sempre piena di curve. Basta una brutta uscita di strada per togliere al campione sia i trofei sia l’amore. Questa volta Ricky non ha più la forza per ripartire. Solo un uomo può aiutarlo a vincere la sfida più importante: suo padre Reese che, grazie ai suoi consigli gli permetterà di riconquistare il terreno perduto.