Christopher Nolan è il nuovo Presidente del Directors Guild of America

Christopher Nolan è stato eletto Presidente del Directors Guild of America, il sindacato dei registi cinematografici e televisivi americani. Il filmmaker faceva già parte del consiglio di amministrazione e da anni si batte per i diritti dei lavoratori dello spettacolo.

Il Directors Guild of America ha un nuovo Presidente, anzi un illustre Presidente: Christopher Nolan, che negli ultimi anni, a cominciare dallo scoppio della pandemia e della conseguente chiusura delle sale cinematografiche, ha lottato come un guerriero per difendere e sostenere la settima arte. E infatti proprio ieri vi abbiamo parlato della grande preoccupazione del regista per il futuro della cinema, minacciata dalle piattaforme streaming che, indirettamente, remano contro la visione di un film in sala.

Christopher Nolan succede a Lesli Linka Glatter alla guida del sindacato dei registi USA e da tempo fa parte del consiglio di amministrazione. Il nuovo incarico, ovviamente, lo riempie di gioia e di grande energia, come lui stesso ha dichiarato in un breve discorso di ringraziamento:

Essere eletto presidente del Directors Guild of America è uno degli onori più grandi della mia carriera. La nostra industria sta attraversando enormi cambiamenti, e ringrazio i membri dell'associazione per avermi dato questa responsabilità. Vorrei anche ringraziare la Presidente Glatter per la sua leadership negli ultimi 4 anni. Non vedo l'ora di collaborare con lei e con il consiglio di amministrazione appena eletto per poter ottenere importanti misure protettive, sia economiche che creative, per i nostri membri.

Le rivendicazioni e le conquiste del DGA

Negli ultimi 4 anni il DGA si è battuto per una serie di obiettivi, in primis la sicurezza sul lavoro, garantita dalla presenza, sui set, di un safety supervisor. Il sindacato si è inoltre prodigato per un aumento del tax credit in California, in modo da permettere la realizzazione di più film e serie televisive. Dobbiamo anche ricordare che il DGA è stato l'unico, fra i grandi sindacati legati all'intrattenimento per il piccolo e grande schermo, ad aver trovato, senza bisogno di scioperare, un accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, la famigerata associazione di categoria che rappresenta oltre 350 società americane di produzione televisiva e cinematografica.

Christopher Nolan sarà certamente una guida autorevole e assai determinata, ed essendo un cineasta di altissima levatura, avrà il rispetto di tutti. Vincitore, nel 2024 dell'Oscar per il miglior film e il miglior regista grazie a Oppenheimer, che di statuette dorate nel ha portate a casa altre 5, ha da poco finito di girare Odissea, che arriverà in sala nel luglio del 2026 con Matt Damon nel ruolo di Ulisse e Tom Holland in quelli di suo figlio Telemaco. Il film segna la seconda collaborazione del regista con la Universal Pictures dopo Oppenheimer.