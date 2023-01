Christoph Waltz killer che non accetta la pensione nella action comedy Old Guy

News Cinema

L'attore premio Oscar Christoph Waltz alle prese con un ruolo leggero nella commedia action di Simon West, Old Guy.

Christoph Waltz, che nella versione originale ha dato la voce al Conte Volpe, il villain del Pinocchio di Guillermo del Toro, ha sempre avuto una vena sardonica che ha espresso al meglio nei suoi personaggi da cattivo, a partire ovviamente dal colonnello Hans Landa di Bastardi senza gloria, per cui ha vinto l'Oscar. Altre volte, con registi di polso più debole, ha teso a prevaricare sul personaggio, perché è uno di quegli attori le cui indubbie qualità vanno incanalate e dirette per rendere al meglio. Così sarà, speriamo, per Old Guy, una action comedy diretta da Simon West, in cui interpreterà un sicario.

In Old Guy Christoph Waltz è un sicario anziano, mentore di un ragazzino

In Old Guy, diretto da Simon West e scritto da Greg Johnson, Christoph Waltz sarà Terry Eubanks, un sicario che sta invecchiando ma crede ancora di essere il migliore. Annoiato dalla routine, è elettrizzato quando la Società (l'organizzazione criminale per cui lavora) lo richiama in azione, per scoprire che lo vogliono soltanto per addestrare Wihlborg, un giovanissimo killer prodigio con un bel caratterino. Questa coppia male assortita riceve il compito di eliminare i membri di una organizzazione a delinquere rivale della loro. Durante la missione, scoprono le vere motivazioni dell'incarico ricevuto dai loro capi: fare fuori la vecchia guardia per assumerne il potere. Quello che i loro boss non hanno previsto però è che gli anni di esperienza di Terry insieme alla genialità del ragazzo creeranno tra i due un legame inatteso e permetteranno loro di rovesciare i piani della Società. Le riprese del film inizieranno a breve a Belfast. Christophe Waltz è reduce dalla lavorazione del film The Portable Door e lo vedremo anche nella serie Prime Video The Consultant.

