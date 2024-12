Christoph Waltz è un killer in età pensionabile nel trailer di Old Guy

News Cinema

Debutta negli USA a fine febbraio questa commedia d'azione che racconta una strana coppia di sicari formata da Waltz e dal Cooper Hoffman di Licorice Pizza (figlio del compianto Philip Seymour). Nel cast, anche Lucy Liu. Ecco trailer e trama di Old Guy.

Lanciato nell'empireo delle star di Hollywood da Quentin Tarantino, che lo volle quando era ancora sconosciuto ai più nel ruolo del colonnello Hans Landa in Bastardi senza gloria, Christoph Waltz ha da allora alternato film molto diversi tra loro, spaziando dal dramma alla commedia passanto per l'action, la fantascienza e il western. Presto lo vedremo interpretare il ruolo di un killer a pagamento in età pensionabile in un film che si intitola Old Guy, che debutterà negli Stati Uniti al cinema e in digitale il prossimo 21 febbraio.

Sceneggiato da Greg Johnson e diretto da Simon West (uno a cui vorremo sempre bene per il suo Con Air), il film vede Waltz nei panni di Danny Dolinski, sicario che, a dispetto dell'età, pensa di essere ancora il migliore a fare quel che fa. O meglio che faceva, visto che da tempo la sua "agenzia", nota come La Compagnia, l'ha messo dietro una scrivania a fare un lavoro noiosissimo, e a Danny non resta altro che sperare di ottenere qualche attenzione da Anata (Lucy Liu), la vivace manager di un locale notturno. Quando La Compagnia decide di farlo tornare sul campo, in veste di guida e insegnate di Wihlborg (Cooper Hoffman, quello di Licorice Pizza, il figlio di Philip Seymour Hoffman) un novellino appartenente alla Gen Z con un grande talento per il mestiere ma un pessimo carattere, Danny è entusiasta.

La strana coppia formata da Danny e Wihlborg viene incaricara di eliminare un'organizzazione criminale concorrente, ma presto Danny si rende conto che sotto c'è dell'altro: la missione è anche mirata a far fuori lui! Ma La Compagnia non aveva previsto che l'esperienza di Danny, unita alla genialità del ragazzo, avrebbero creato un legame improbabile ma forte tra i due. Con l'aiuto fondamentale di Anata, Danny e Wihlborg prendono in mano la situazione per distruggere la Compagnia e dimostrare che l'età non è un limite.

Questo è il trailer ufficiale originale di Old Guy.