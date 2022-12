Christian Bale svela se tornerà nell'MCU dopo Thor: Love and Thunder

News Cinema

Dopo aver interpretato Gorr il macellatore di dei nel quarto film di Thor, Christian Bale si sbottona sulle opportunità future: tornerebbe a recitare nell'universo Marvel?

Christian Bale è interessato all’MCU? Dopo la parentesi in Thor: Love and Thunder dove ha interpretato il villain di turno, tornerebbe a recitare nell’universo dei supereroi? Nel caso, dovrebbe valutare un nuovo personaggio considerato quanto accaduto nel quarto film sul dio del tuono. Ha tenuto testa al personaggio di Chris Hemsworth interpretando Gorr, il macellatore di dei, una figura vendicativa la cui missione di vita è sterminare tutte le divinità incontrare sul proprio cammino, incluso Thor. Love and Thunder è uno degli ultimi film Marvel della Fase 4, diretto da Taika Waititi, ed è ambientato poco dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame. Thor sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo e si ritrova a dover combattere un villain che potrebbe essere letale per tutte le divinità. Ma Christian Bale è interessato ad un altro ruolo nell’MCU?



Christian Bale e il futuro nell’MCU

Considerando il finale di Thor: Love and Thunder, il destino di Gorr è concluso. Il suo personaggio è stato sconfitto, ma poco prima di scomparire ha dimostrato la sua umanità chiedendo a Thor di prendersi cura di sua figlia. Ora che quel percorso è stato ufficialmente chiuso, difficilmente Gorr potrebbe tornare nell’MCU. Ma ciò non significa che Christian Bale non possa interpretare qualcun altro. Anzi, l’attore sarebbe felice di tornare nell’universo Marvel a condizione che si tratti del ruolo giusto. In un’intervista a Entertainment Tonight, l’attore ha spiegato di essere sempre disposto a valutare la potenzialità di un progetto.

Una buona storia è una buona storia. Così come buon personaggio o un buon regista, sai, se si tratta di qualcosa di interessante. E poi i miei figli dicono che non sono autorizzato a dire no in generale.

In Thor: Love and Thunder, per la maggior parte del tempo Christian Bale mostra un Gorr compromesso dal potere, che si riflette anche sul suo aspetto fisico. Per questo un possibile ritorno nell’universo Marvel, ma con sembianze più umane, potrebbe essere plausibile e meritare un altro personaggio. Al momento non abbiamo certezze, ma l’attore sembra essere disposto ad un futuro nell’MCU, forse per la Fase 5?