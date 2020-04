Chris Hemsworth: la ginnastica? Io la faccio con i detersivi e il cesto della biancheria

News Cinema

L'attore posta su Instagram un video in cui si allena con oggetti domestici che ognuno di noi possiede, quindi smettiamola di fare i pigri!

Lo sappiamo che, già che siete in quarantena, vi siete lasciati andare ai capelli in disordine, agli acquisti compulsivi, al binge-watching di film e serie e soprattutto alle abbuffate di cibo. Da oggi, però, non avete più scuse per non ingrassare o non allenarvi perché non avete pesi, sgabelli, cyclette ed ellittiche.

Come vi spiega un video postato da Chris Hemsworth su Instagram, l'attrezzatura per restare o rimettervi in forma ce l'avete dentro casa. Un esempio? Il detersivo per la lavatrice o per il bucato a mano, oppure il secchio che usate per lavare per terra o per raccogliere i panni sporchi, oltre a una sedia o uno sgabello. Il Thor del Marvel Cinematic Universe, che ha da poco sviluppato una app di fitness chiamata Centr, ci fa vedere per filo e per segno come utilizzarli, oltre a mostrarci esercizi che non richiedono attrezzi. Avanti, guardate e… mettetevi al lavoro, prima di finire come Winnie The Pooh che, a forza di mangiare miele durante un lungo inverno, in una delle sue storie era diventato talmente grasso che non passava più dall'apertura dalla sua tana.