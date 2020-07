Chris Evans e altri supereroi elogiano un bambino di 6 anni azzannato da un cane per salvare la sorellina

News Cinema

Un bambino americano di nome Bridger è stato azzannato da un cane nel tentativo di salvare la sorellina. Chris Evans e gli altri supereroi del cinema gli hanno inviato messaggi di ammirazione e supporto.

Qualche giorno fa una donna di nome Nicole Noel Walker ha creato un account su Instagram per il suo nipotino di 6 anni Bridger. Il bambino vive negli Stati Uniti, precisamente a Cheyenne nel Wyoming, ed è stato azzannato al viso da un cane che si era scagliato contro la sorellina di 4 anni.

La zia Nicole racconta che Bridger si è frapposto fra il cane e la sorella per proteggerla e che questo salvataggio gli è costato alcuni morsi sulla guancia sinistra. "Se qualcuno doveva morire tra me e lei, ho pensato che dovessi essere io" ha detto in seguito il bambino all'ospedale, dove il team medico di chirugia plastica ha dovuto intervenire mettergli novanta punti per ricucire le ferite che inevitabilmente lasceranno cicatrici sul suo viso.

Per alleviare il dolore di Bridger, la zia ha provato a raccontare questa storia sui social per raggiungere gli Avengers, di cui il bambino è un grande fan, e tentare di avere un messaggio di supporto nei suoi confronti e tirargli su il morale. Il tentativo è andato oltre le aspettative.

Nell'arco di tempo di un paio di giorni si sono fatti vivi, alcuni sui social altri privatamente con la famiglia, Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Holland, Mark Ruffalo, Zachary Levy, Hugh Jackman e i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo. Anche Anne Hathaway si è fatta viva scrivendo: "Non sono un Avenger ma riconosco un supereroe quando lo vedo. Posso soltanto sperare di essere coraggiosa nella mia vita la metà di quanto tu lo sei nella tua, Bridger".

Mentre Tom Holland ha telefonato direttamente i genitori per poter fare una chiamata video con Bridger, Chris Evans gli ha inviato un video che potete vedere più in basso.

Qui sotto la traduzione letterale delle parole di Chris Evans:

Questo è un messaggio per Bridger. Hey Bridger, qui è Captain America. Come va, amico? Ho letto la tua storia e ho capito quello che hai fatto. So che hai sentito spesso queste parole negli ultimi due giorni, ma lascia che sia il prossimo a dirti... amico, tu sei un eroe. Quello che hai fatto è stato così coraggioso, così altruistico che tua sorella è fortunatissima ad averti come fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere fieri di te. Appena trovo il tuo indirizzo ti spedisco un autentico scudo di Captain America perché, amico, te lo meriti. Continua ad essere l'uomo che sei, abbiamo bisogno di gente come te. Resisti, so che la convalescenza potrà essere dura, ma stando a quello che hai fatto, non c'è niente che possa rallentarti. Ciao amico.

La zia Nicole ha poi postato una lettera in cui descriveva meglio l'accaduto e condiviso alcuni messaggi che i genitori volevano far arrivare alle migliaia di persone che hanno mostrato affetto, ammirazione e supporto nei confronti del loro figlio. Nella lettera si legge che la famiglia Walker ringrazia profondamente tutti, che è consapevole di persone in difficoltà molto più grandi della loro e che non ha bisogno di soldi. Chi desidera inviarne può farlo con donazioni per sostenere un'associazione che protegge i bambini dagli abusi (Operation Underground Railroad) o un'altra che aiuta il recupero dei veterani di guerra (Mission 22). I genitori di Bridger chiedono inoltre di pregare per la famiglia proprietaria del cane (un pastore tedesco di 1 anno) che è loro vicina di casa e di evitare ogni giudizio superficiale nei loro confronti.





Fonte Video: account Instagram di Nikki Walker