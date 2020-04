Chiuso in casa, David F. Sandberg ha girato un altro corto horror!

News Cinema

Si intitola Shadowed il cortometraggio con Lotte Losten che Sandberg, regista di Lights Out e Shazam!, ha realizzato per passare il tempo.

Diavolo di un David F. Sandberg! Dopo Lights Out, che era nato da un suo corto, e il grande successo non horror Shazam!, chiuso in casa come tutti noi ne ha approfittato per confezionare un altro brevissimo horror, intitolato Shadowed, che ha caricato sul suo canale youtube e che potete vedere qui sotto.

Il principio, quello di giocare con la luce e le ombre, è analogo di quello di Lights Out, ma secondo noi ne è venuta fuori una cosa davvero carina. Protagonista è la moglie di Sandberg, l'attrice Lotte Losten, apparsa anche nei suoi precedenti corti e lungometraggi. Attenti a rilassarvi troppo prima di andare a dormire, e mi raccomando, spegnete le luci e alzate l'audio. Scary Dreams a tutti!