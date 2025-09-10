Il nuovo Amityville Horror ha un regista: è David Sandberg, dopo Until Dawn

News Cinema

Gli Amazon MGM Studios hanno messo in cantiere un nuovo capitolo ufficiale della saga di Amityville Horror, affidando la regia a David Sandberg, che dopo la sua parentesi con Shazam! sembra tornato definitivamente all'horror delle sue origini.

Arriva un prosieguo ufficiale della saga di Amityville Horror, da non confondersi con un altro prossimo lavoro indipendente che si ispira alle stesse vicende, ma non fa parte del filone canonico. Il marchio "doc" è al momento gestito dagli Amazon MGM Studios, che hanno messo in cantiere un nuovo capitolo cinematografico del ciclo: giunge da Dedaline la notizia che il regista designato è David F. Sandberg, un autore che aveva iniziato a Hollywood con l'horror, prima di una doppia parentesi in zona cinecomic con i due Shazam! Ma di quanti capitoli si compone questa saga? Leggi anche Amityville, la saga horror continua non ufficialmente, dai produttori di Barbarian e Heart Eyes

Amityville Horror ricomincia da David Sandberg, fresco di Until Dawn