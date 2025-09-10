TGCom24
Home | Cinema | News | Il nuovo Amityville Horror ha un regista: è David Sandberg, dopo Until Dawn
Schede di riferimento
Amityville: Il risveglio
Anno: 2017
3,8
Amityville: Il risveglio
Amityville III
Anno: 1983
4,9
Amityville III
Amityville Possession
Anno: 1982
3,5
Amityville Possession
Amityville Horror
Anno: 2005
4,2
Amityville Horror
Amityville Horror
Anno: 1979
3,9
Amityville Horror
David F. Sandberg
David F. Sandberg
News Cinema

Il nuovo Amityville Horror ha un regista: è David Sandberg, dopo Until Dawn

Domenico Misciagna

Gli Amazon MGM Studios hanno messo in cantiere un nuovo capitolo ufficiale della saga di Amityville Horror, affidando la regia a David Sandberg, che dopo la sua parentesi con Shazam! sembra tornato definitivamente all'horror delle sue origini.

Il nuovo Amityville Horror ha un regista: è David Sandberg, dopo Until Dawn

Arriva un prosieguo ufficiale della saga di Amityville Horror, da non confondersi con un altro prossimo lavoro indipendente che si ispira alle stesse vicende, ma non fa parte del filone canonico. Il marchio "doc" è al momento gestito dagli Amazon MGM Studios, che hanno messo in cantiere un nuovo capitolo cinematografico del ciclo: giunge da Dedaline la notizia che il regista designato è David F. Sandberg, un autore che aveva iniziato a Hollywood con l'horror, prima di una doppia parentesi in zona cinecomic con i due Shazam! Ma di quanti capitoli si compone questa saga? Leggi anche Amityville, la saga horror continua non ufficialmente, dai produttori di Barbarian e Heart Eyes

Amityville Horror ricomincia da David Sandberg, fresco di Until Dawn

Il regista David F. Sandberg ha passato un momento di crisi: aveva iniziato con gli horror Lights Out e Annabelle 2, prima di darsi al cinecomic scanzonato con Shazam! e Shazam! - Furia degli Dei, rispettivamente un buon successo e un flop, dovuto anche alla temperatura cambiata verso il blockbuster a tema di supereroi. Sandberg è allora tornato al primo amore, firmando l'adattamento del videgioco orrorifico Until Dawn: per un budget di 15 milioni di dollari (fonte Variety), ne ha raccolti nel mondo 54, rincuorando Sandberg su un cinema meno costoso e più remunerativo.
Sarà anche per questo ritorno di fiamma che gli Amazon MGM Studios gli hanno affidato questo progetto, un "ripensamento" dello storico franchise Amityville Horror, classe 1979. Sandberg coprodurrà il film, la cui sceneggiatura è stata affidata alla coppia Ian Goldberg & Richard Naing, da poco autori per la Warner Bros. di un altro grande successo: The Conjuring - Il rito ufficiale.
Ricordiamo che tutta la saga si ispira a eventi "realmente accaduti" (o venduti come tali), risalenti al 1975 e romanzati nel libro "Orrore ad Amityville" di Jay Anson. Vi si raccontava di come la famiglia Lutz non resistette nemmeno un mese in una casa di Amityville a Long Island, teatro di una strage familiare, foriera di una presunta infestazione. Il cinema si appropriò del fenomeno mediatico, con Amityville Horror (1979, di Stuart Rosenberg), Amityville Possession (1982, di Damiano Damiani), Amityville 3D (1983, a firma Richard Fleischer), Amityville Horror (2005, remake diretto del primo, a cura di Andrew Douglas, buon successo) e l'ultima proposta cinematografica risalente al 2017, Amityville - Il risveglio (Franck Khalfoun), un flop con Bella Thorne.

