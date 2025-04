Until Dawn, il regista di Shazam sui marchi importanti: "I fan possono arrabbiarsi un sacco"

News Cinema

Chiacchierando con Gamesradar+, il regista David F. Sandberg ha ammesso che, arrivando dai due Shazam!, non ha accettato subito l'adattamento del videogioco Until Dawn: Fino all'alba, adesso in sala. Aveva paura del giudizio dei fan!

La scelta di David F. Sandberg come regista di Unitl Dawn: Fino all'alba, appena uscita versione cinematografica dell'omonimo videogioco, non era così strana: dopotutto David ha cominciato con l'horror, prima di dedicarsi ai film di Shazam con Zachary Levi. Conosce il genere, sa lavorare con marchi importanti insieme alle major: proprio per quest'ultima ragione Sandberg aveva tuttavia delle remore nell'accettare il nuovo progetto, come ha raccontato a Gamesradar+, tra ansia verso le aspettative dei fan e l'ultima esperienza non proprio idilliaca...



Until Dawn: Fino all'Alba: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film tratto dal videogioco - HD

David F. Sandberg ha paura dei nerd fan di Until Dawn e Shazam

David F. Sandberg si è dedicato alla regia di Unitl Dawn: Fino all'alba, tratto dall'omonimo videogioco Sony, dopo aver firmato il primo Shazam! e Shazam! - Furia degli dei, che nel 2023 si è rivelato uno dei più cocenti flop della storia dei cinecomic: 120 milioni di dollari di costo (secondo Variety e Hollywood Reporter), un incasso mondiale di 134.100.000 (stando a Boxofficemojo). Dopo il disastro, scrisse sui social: "Non vedo l'ora di tornare all'horror o di provare cose diverse. Dopo sei anni di Shazam, per ora ho chiuso coi supereroi." Insomma, David non era più sicuro di essere sulla lunghezza d'onda dei fan nerd, nonostante si fosse fatto notare entrando in una saga commercialmente potente come Annabelle, firmando il secondo capitolo.

Passando dai fumetti ai videogiochi, gli appassionati possono essere altrettanto severi, però Sandberg ha trovato il coraggio di affrontare il film: "I fan possono dare parecchio di matto, infuriarsi con te. Ti possono arrivare tipo minacce di morte, quindi dopo Shazam 2 mi ero detto: non farò mai più un film basato su un marchio preesistente, perché non ne vale la pena. Però poi ho visto questo copione e ho pensato: sarebbe molto divertente da fare, attraversare tutti questi tipi di horror! Mi sono sentito un po' in obbligo, spero che la gente vede quello che stiamo cercando di fare e lo gradisca. [...] Quello che mi piaceva del copione è che non cercava di ricreare il gioco. Non provava a condensare dieci ore in due o giù di lì. Ma metteva sempre paura, anche se facevamo una cosa nuova." Leggi anche Until Dawn, una video spiegazione sull'adattamento del videogioco