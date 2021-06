Chi sei, Charlie Brown?: il trailer del documentario sull'origine dei Peanuts che debutta su Apple TV+

News Cinema

Apple è lieta di annunciare che dal 25 giugno sarà disponibile su Apple TV+ Chi sei, Charlie Brown?, il documentario sui Peanuts e su Charles M. Schultz, l'uomo che li inventò.

Apple tv ha annunciato la data di uscita e diffuso il trailer del documentario Chi sei, Charlie Brown?, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 giugno. Prodotto da Brian Grazer e Ron Howard e ideato da Imagine Documentaries, ci racconta la nascita dei celeberrimi personaggi dei Peanuts, a cominciare da Snoopy, Woodstock, Charlie Brown eccetera, e naturalmente parla del loro creatore, il mitico e geniale Charles M. Schulz​.

Chi sei, Charlie Brown? è accompagnato dalla voce narrante di Lupita Nyong'o. Il documentario è ricchissimo di materiale interessante e contiene interviste a Jean Schulz, la vedova di Charles M. Schulz, e poi a Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong e altri ancora. Nel film c'è una nuova storia animata che ci mostra Charlie Brown alla scoperta di se stesso. La musica originale è di Jeff Morrow, compositore della nuova serie The Snoopy Show, Snoopy in Space e Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10.

Il fumetto a strisce giornaliere e a tavole domenicali Peanuts è stato pubblicato dal 1950 al 2000, anno della morte di Charles M. Schulz. I personaggi hanno conquistato immediatamente gli appassionati di fumetti e non solo, e sono anche stati protagonisti di una serie di cartoni animati, di due lungometraggi animati e di una commedia musicale nel 1967. Ovviamente ognuno ha i suoi preferiti e vale la pena citare anche Piperita Patty, Lucy, Linus con la sua coperta, Schroeder e Sally. Ai Peanuts Giorgio Gaber ha dedicato la canzone "Snoopy contro il Barone Rosso" e a Tokyo esiste un museo dedicato.

Chi sei, Charlie Brown? si unirà ad altri titoli dei Peanuts, tra cui The Snoopy Show, i classici speciali dei Peanuts, la serie nominata ai Daytime Emmy Snoopy in Space e il vincitore del Daytime Emmy Award Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10, anch'essi prodotti da Imagine Documentaries.