Charlotte M. - Il film Flamingo Party: Il Trailer ufficiale del film

Uscirà al cinema il 1° gennaio 2023 il film Charlotte M. - Il Film Flamingo Party che vede per la prima volta sul grande schermo la popolarissima content creator Charlotte M. Ecco il primo trailer ufficiale e il poster del film.

In linea con i valori e i contenuti portati avanti da sempre dalla giovane content creator, il film intende raccontare la vita reale degli adolescenti, affrontando tematiche come: l’amicizia, intensa ed imprescindibile, i primi amori, quelli che sembrano farti esplodere il cuore, ma soprattutto l’accettazione di sé stessi con l’enorme impegno che questo percorso comporta. Charlotte M. - Il Film Flamingo Party, inoltre, avrà due brani musicali inediti scritti e interpretati dalla stessa Charlotte M.

Ecco intanto il trailer ufficiale del film:



Charlotte M. - Il film Flamingo Party: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Charlotte M. - Il Film Flamingo Party: la trama ufficiale e il poster del film

Il film è un teen romance che racconta la storia di Charlotte, giovane studentessa al primo anno delle superiori che si ritrova a fare i conti con l’adolescenza e non solo.



Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi.

Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico.

Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri…