Challengers senza sfidanti al boxoffice italiano del weekend, così come negli USA

News Cinema

Le star come Zendaya riescono a rendere blockbuster anche ciò che non nasce in quel modo: Challengers di Luca Guadagnino nel fine settimana ha debuttato primo al botteghino italiano e americano. Da noi al secondo posto c'è Confidenza con Elio Germano.

Challengers di Luca Guadagnino debutta primo al boxoffice italiano del weekend, con 1.440.000 euro in cinque giorni. Il film contribuisce in larga misura a svegliare il mercato nostrano con un +37% (fonte Cinetel) rispetto al fine settimana precedente: per il successo internazionale del lavoro ha avuto di certo il suo peso l'interpretazione di una star come Zendaya, qui ex-tennista ferma per un infortunio e ora allenatrice, divisa tra due giocatori, il suo ex Patrick e suo marito Art, un tempo anche migliori amici. Secondo Deadline il film è costato sui 50 milioni di dollari, e la sua partenza negli USA è altrettanto notevole, considerando che il lungometraggio Amazon/MGM, da noi in sala tramite Warner Bros., negli Stati Uniti è vietato ai minori: si parla di 15 milioni, per un totale mondiale di 25.

Un altro esordio, però in seconda posizione, è Confidenza di Daniele Luchetti con Elio Germano, professore di liceo tormentato da un segreto inconfessabile che ha confidato a un'ex-allieva, ora a rischio di rovinarlo nella nuova vita che si sta costruendo. È tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone. La partenza è da 782.600 euro in sei giorni (700.000 nel weekend).

Cade dal primo al terzo posto il biopic musicale Back to Black con Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse: raccoglie altri 610.000 euro per un totale italiano di 1.701.000. Nel mondo il film di Sam Taylor-Johnson, intitolato come il più popolare album della compianta cantante, è a quota 16 milioni di dollari, in attesa della distribuzione in Nord America.