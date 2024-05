Challengers e Sarò con te si contendono il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Challengers con Zendaya ha mantenuto la prima posizione al botteghino italiano del weekend per pochissimo, perché il documentario sullo scudetto del Napoli, Sarò con te, lo tallona al secondo posto.

Challengers con Zendaya, nell'ultimo boxoffice italiano del weekend, uno sfidante l'ha avuto sul serio... e si tratta di uno sfidante sullo stesso piano sportivo: il film di Luca Guadagnino ha comunque mantenuto il primo posto superandolo per appena 20.000 euro, totalizzando altri 792.500 euro (fonte Cinetel) e raggiungendo il totale nostrano di 3.040.000 (52.260.000 dollari nel mondo, fonte Boxofficemojo). Ricordiamo che la storia narra di un'ex-tennista che si è reinventata allenatrice dopo un infortunio, divisa tra suo marito (che allena) e il suo ex-fidanzato, anche lui un tennista. Lo sfidante dello stardom di Zendaya è tutto italiano: costretto in seconda posizione per un soffio, si tratta del documentario sullo scudetto del Napoli a guida Spalletti, Sarò con te, diretto da Andrea Bosello e prodotto dallo stesso Aurelio De Laurentiis: in soli DUE giorni ha raccolto ben 770.200 euro, un risultato notevole che ha strappato una medaglia d'argento simbolica. Intervengono, oltre i tifosi, anche Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Mario Rui, Fabio Cannavaro e vip come Luisa Ranieri, Marco D'Amore, Geolier, Toni Servillo, Salvatore Esposito.