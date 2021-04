Chadwick Boseman: un documentario su Netflix per ricordarlo, il trailer

News Cinema

Chadwick Boseman sarà ricordato in Portrait of an Artist, un documentario che gli dedica Netflix, pieno di testimonianze dei collaboratori, alla vigilia del probabile Oscar per Ma Rainey's Black Bottom.

Chadwick Boseman sarà ricordato nel documentario Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, in arrivo su Netflix per un periodo limitato per un mese, dal 17 aprile: ve ne mostriamo il trailer. Il recentemente e prematuramente scomparso attore è candidato postumo agli Oscar 2021 come miglior non protagonista per Ma Rainey's Black Bottom, disponibile proprio su Netflix. Questo "Ritratto d'artista" raccoglie fuori campo frasi dello stesso Chadwick, insieme a dichiarazioni e testimonianze di chi ha lavorato con lui, specialmente nell'ultimo periodo, quando ha continuato stoicamente a dare il meglio di sè, nonostante il cancro lo stesse divorando. Si succedono quindi sullo schermo commenti sul Chadwick artista e persona, da parte di Spike Lee che l'ha diretto in Da 5 Bloods, di Viola Davis al suo fianco in Ma Rainey's Black Bottom, e poi ancora di Danai Gurira, Brian Helgeland che lo diresse in 42, Reginald Hudlin, Branford Marsalis, e del regista Tate Taylor per il quale interpretò Get On Up - La storia di James Brown.

Il documentario sembra un sincero tributo, anche perché la vera sorpresa di questi Oscar 2021 sarebbe che la statuetta non arrivasse. Leggi anche Black Panther 2, possibile un Chadwick Boseman digitale in un cammeo? Risponde il produttore