Cenerentola horror: dopo Cinderella's Curse arriverà anche Cinderella's Revenge

La nuova moda di prendere i protagonisti delle storie della nostra infanzia e trasformarli in protagonisti horror è appena iniziata. Uno dei personaggi più popolari è sicuramente Cenerentola, e così, dopo il già annunciato Cinderella's Curse, arriverà al cinema anche Cinderella's Revenge, interpretato nel ruolo principale da Lauren Staerck, vista in Trust, e da Natasha Henstridge, che il pubblico più adulto ricorderà in Species, in quello della Fata Madrina.

Cinderella's Revenge: Cenerentola contro le sorellastre

Diretto da Andy Edwards, che ha già firmato Zombie Spring Breakers, Cinderella's Revenge in breve vede: "le malvagie sorellastre e la matrigna di Cenerentola spingersi troppo oltre con lei, al punto da farle scambiare le scarpette di vetro per una sanguinaria vendetta con l'aiuto della sua Fata Madrina". Nel film ci sono anche Stephanie Lodge, Beatrice Fletcher, Megan Purvis e Darrell Griggs. Mark Amin, che è uno dei produttori, afferma in merito a questo progetto: "Cenerentola è la fiaba più famosa al mondo. Siamo riusciti a sviluppare una sceneggiatura horror fantastica, che è anche una storia di emancipazione femminile con un potenziale di successo mondiale".