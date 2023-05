Dopo Winnie the Pooh in arrivo anche una Cenerentola horror splatter

News Cinema

Le fiabe tramandate per via orale sono sempre state racconti dark con risvolti anche sanguinolenti: il cinema, dopo Winnie the Pooh, riserva un trattamento horror anche a Cenerentola, con Cinderella's Curse.

Ha destato scalpore e immeritata (quasi sicuramente) curiosità la notizia di una versione horror di Winnie the Pooh, tanto che di quello splatter low budget è già stato messo in cantiere un sequel. Avidi di "nuove storie" e contaminazioni, possibilmente senza dover pagare i diritti da tempo scaduti, i registi di genere si rivolgono sempre più di frequente al mondo delle favole. E stavolta, annuncia in anteprima Bloody Disgusting, tocca a Cenerentola sottoporsi a una rilettura splatter.

Chi realizzerà la Cenerentola horror

Il film si intitolerà Cinderella's Curse e uscirà nell'ottobre di quest'anno. Come si conviene a una storia tipicamente per femmine, a produrre e dirigere il film sarà Louisa Warren, mentre lo sceneggiatore è Harry Boxley. Protagonisti sono Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott. La regista ha dichiarato a BD; "Questa è una versione davvero unica della Cenerentola che tutti conosciamo e amiamo. Ci saranno degli omicidi davvero terrificanti compiuti da lei. Penso che i fanatici del gore se la godranno un mondo con la mia rilettura dark". Questo è quanto, per il momento, aspettiamo le prime immagini del film e scommettiamo sul prossimo personaggio delle fiabe o delle favole che finirà per compiere un bagno di sangue: Peter Pan? Capitan Uncino? Mary Poppins? Tutto è possibile, ormai.