Inside Out 2 vs. Cattivissimo Me 4: chi vincerà al boxoffice?

Fino a poco tempo fa la Pixar era in difficoltà e chiunque avrebbe scommesso sul trionfo estivo di Cattivissimo Me 4, nei nostri cinema dal 21 agosto. L'esplosione di Inside Out 2 sta però facendo riflettere gli analisti negli USA... ma dal punto di vista degli esercenti nessuno perde, tutti vincono.

Mentre Inside Out 2 prosegue al botteghino italiano incamerando una media di 2 milioni di euro al giorno (!), è all'orizzonte lo sfidante animato della Disney / Pixar, cioè Cattivissimo Me 4, come sempre realizzato dall'Illumination per conto della Universal. Nonostante Inside Out 2 si stia infatti rivelando un fenomeno al boxoffice mondiale, storicamente Gru e i Minions non hanno mai avuto paura di niente, registrando cifre pazzesche anche quando la Pixar era rimasta ostaggio di Disney+ un paio d'anni or sono. Riguardiamo i numeri di questi anni.



Cattivissimo Me 4 potrebbe raccogliere il testimone di Inside Out 2 al boxoffice

Con un budget sui 200 milioni di dollari (fonte Variety), Inside Out 2 ha raggiunto già l'incasso mondiale di 800 milioni: nello specifico in Italia le rilevazioni Cinetel parlano a oggi di 23.143.000 euro. È scontato immaginare che il film Disney / Pixar supererà il miliardo di dollari, lasciando al palo il capitolo precedente (che si "fermò" a 859.000.000 nel 2015). Al di là della concorrenza esterna al mondo cartoon, nello specifico parliamo di Deadpool & Wolverine in arrivo il 24 luglio (non proprio per tutta la famiglia, però!), il vero sfidante sta affilando le sue armi: il team Illumination / Universal, forte del 1.362.000.000 dollari di Super Mario Bros. - Il film, tornerà a colpire dal 21 agosto con Cattivissimo Me 4.

L'Illumination negli ultimi anni non ha patito la distorsione in direzione streaming della Pixar (ora fortunatamente lasciata alle spalle): Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo nel 2022 ha raccolto 940.200.000 dollari per meno di 100 milioni di budget (fonte Deadline). In Italia registrò 14.780.000 euro, in un momento difficile. Se guardiamo poi alla storia economica della saga di Gru e dei suoi spin-off, le cifre raccolte nel mondo sono sempre state altissime, a fronte di una spesa più accorta rispetto alla concorrenza Disney. Ecco una classifica internazionale:

Ed ecco quella italiana. La sensazione è che, a meno di grandi sorprese, a questo giro in Italia Gru nulla potrà contro Gioia e il resto delle emozioni di Riley.