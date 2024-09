Cattivissimo Me 4 e Beetlejuice Beetlejuice: al boxoffice italiano del weekend continua la battaglia

News Cinema

Alla seconda settimana Cattivissimo Me 4 al botteghino italiano è riuscito ancora a frenare Beetlejuice Beetlejuice, anche se il film di Tim Burton si può consolare con ottimi incassi internazionali. Terzo posto per Speak No Evil con James McAvoy.

Raro deja vu al boxoffice italiano del weekend: Cattivissimo Me 4 ha continuato a tenere Beetlejuice Beetlejuice in seconda posizione, in una battaglia che conferma un equilibiro non scalfito nemmeno dalla new entry di rilievo della settimana. Cattivissimo Me 4 dell'Illumination / Universal ha mantenuto la vetta, e con 1.077.250 euro (fonte Cinetel) ha raggiunto qui da noi il totale di 15.165.000 euro, confermando il terzo posto dei migliori incassi dell'anno solare. Per le nuove avventure di Gru e dei Minion l'Italia è un caso particolare, visto che il lungometraggio animato era già uscito in gran parte del mondo all'inizio di luglio, ed è altrove già uscito dai radar: ad ogni modo viaggia trionfalmente sui 940 milioni di dollari mondiali (fonte Boxofficemojo).



Cattivissimo Me 4: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Curioso il caso di Beetlejuice Beetlejuice, da noi ancora al secondo posto con un totale di 3.170.000 euro (957.000 nel fine settimana): sono numeri piuttosto timidi, per un seguito firmato ancora da Tim Burton e ancora interpretato da Michael Keaton, non riflessi però nell'ottimo risultato negli Stati Uniti. Dei 264.310.000 dollari raccolti finora nel mondo, ben 188 milioni arrivano dagli USA: è evidente che il recupero dell'atmosfera horror-grottesca, a 36 anni di distanza, ha sedotto soprattutto il pubblico d'oltreoceano. Poco male: il budget sui 100 milioni riportato da Variety è già praticamente recuperato.



Beetlejuice Beetlejuice: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano di Beetlejuice 2 - HD

La new entry della settimana, si diceva, deve accontentarsi della terza posizione: è Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, remake americano targato Blumhouse dell'omonimo horror-dramma danese, costruito sulla psicopatia del personaggio di James McAvoy. Una famigliola se ne difende con le unghie e con i denti, e film di James Watkins parte da noi con 486.500 euro in cinque giorni.

Stabile al quarto posto Campo di battaglia di Gianni Amelio, dove tre personaggi si occupano dei feriti della I Guerra Mondiale, tra diversi punti di vista, basati sulla loro estrazione sociale: il film con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini ha raggiunto gli 856.000 euro (con 254.800 raccolti nel weekend).

Slitta dalla terza alla quinta posizione il piccolo fenomeno di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta: Blake Lively è divisa tra una relazione tossica e un amore di gioventù, in una storia tratta dal romanzo best-seller di Colleen Hoover: rastrella altri 230.600 euro, tocca i 3.429.000. Al boxoffice mondiale la produzione costata "appena" 25 milioni di dollari (fonte Deadline) ha raggiunto l'eccellente risultato di 325.480.000 dollari.



