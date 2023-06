Cattiva Coscienza: il poster del film di Davide Minnella al cinema dal 19 luglio

News Cinema

Dopo l'anteprima al festival di Taormina arriva al cinema il 19 luglio Cattiva coscienza, nuovo film di Davide Minnella con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Caterina Guzzanti, Francesco Motta e Drusilla Foer. Il poster.

Tra i film italiani che potremo vedere questa estate - ricordiamo che il biglietto d'ingresso per il cinema sarà di 3 euro e 50 - c'è anche l'atteso Cattiva coscienza, nuova regia di Davide Minnella, che dopo l'anteprima al Teatro Antico di Taormina il 28 giugno, per il Taormina Film Fest, arriverà al cinema il 19 luglio distribuito da Vision Distribution. Del film possiamo intanto mostrarvi il poster, e vi anticipiamo che ha un cast davvero notevolissimo.

Il cast e la trama di Cattiva Coscienza

Cattiva coscienza è interpretato da Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Giovanni Esposito, Caterina Guzzanti, Gianfranco Gallo, il cantautore Francesco Motta (che ha anche composto un brano inedito per il film), con la partecipazione straordinaria di Alessandro Benvenuti e con Drusilla Foer. Il film racconta la storia di Filippo, un uomo generoso, fedele alla sua fidanzata e che ha un impiego di successo come avvocato. Ma è davvero possibile che una persona sia così perfetta? Sì, se la tua coscienza si chiama Otto ed è in grado di controllare ogni tuo movimento, nonché ogni tua scelta. Otto, come tutte le altre coscienze, vive in un mondo parallelo al nostro, nel Mondo Altro. Se le cose nella nostra dimensione non vanno bene di conseguenza neppure nel Mondo Altro la situazione è positiva. Qui risiedono tutte le coscienze umane, che molto spesso si sentono scoraggiate, demotivate, inascoltate, a parte Otto, lui è la miglior coscienza d'Italia. Segue il suo protetto Filippo con grande zelo, riuscendo a fargli ottenere punteggi altissimi. Un giorno, però, Otto arriva in ritardo sul suo posto di lavoro nel Mondo Altro. Basta questo lieve ritardo per far sì che Filippo in una manciata di minuti rovini tutto il suo duro lavoro, mettendo a soqquadro la sua vita. Quel giorno infatti è la vigilia del suo matrimonio e Filippo, sentendosi represso, decide di non seguire i consigli della sua coscienza. L'uomo si è innamorato di un'altra donna, Valentina, e ha completamente perso la testa per lei. Otto si ritrova in difficoltà, perché deve risolvere ogni cosa prima che le Coscienze Superiori se ne rendano conto. Per sistemare il prima possibile e soprattutto al meglio le cose, la coscienza decide di andare sulla Terra per affrontare Filippo faccia a faccia, sperando che l'uomo torni in sé. Ma da vicino il confine tra Bene e Male si rivela essere molto più difficile da vedere: fare gli Esseri Umani è un lavoro davvero complicato, soprattutto se si mette in mezzo l'amore.