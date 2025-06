Caro Mondo Crudele: terminate le riprese del nuovo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti

News Cinema

Dopo Margini, Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti ci regalano un nuovo film dal titolo Caro Mondo Crudele che uscirà al Cinema con Fandango Distribuzione e di cui è appena finita la lavorazione. Ecco qualche informazione sulla trama, sul cast e sull'ambientazione.

Sono terminate da qualche giorno le riprese di Caro Mondo Crudele, il nuovo film diretto da Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, che hanno esordito con Margini, fortunato e bellissimo film che ha vinto il premio del pubblico alla Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia e ricevuto due candidature ai David di Donatello e tre ai Nastri d’Argento. Anche in questo caso la regia è di Niccolò Falsetti, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Falsetti e Turbanti, che di Margini era anche interprete.

Caro Mondo Crudele: il cast e la trama

Per Caro Mondo Crudele, Falsetti e Turbanti tornano nella loro amata Maremma, e quindi tra Albinia, Orbetello, Grosseto, Roccastrada e Gavorrano. Come recita la sinossi, il film “racconta la storia di Giovanna, una dodicenne dall’immaginazione sfrenata pronta a tutto pur di ritrovare Mirko, il suo migliore (e unico) amico che è sparito nel nulla dall’oggi al domani lasciandola sola. Cercando la verità, tra adulti distanti e nuove inaspettate amicizie, Giovanna dovrà fare i conti con la realtà, e con l’ingresso in questo caro mondo crudele.

Dopo le riprese live action, che naturalmente hanno avuto luogo in Toscana, la lavorazione del film continua in Puglia, dove si stanno già realizzando le sequenze animate che, nate dall’inconfondibile tratto di Zerocalcare, autore del concept dei personaggi, daranno corpo alla fantasia di Giovanna.

Prodotto da dispàrte, Mompracem e Fandango con Rai Cinema, in collaborazione con Movimenti Production, con il contributo del MiC - Direzione Generale Cinema e con il sostegno di Apulia Film Commission, Caro Mondo Crudele è scritto anche da Giovanna Vicari e Tommaso Renzoni. Protagoniste sono le giovanissime Aurora Malianni e Tara Trocchia, insieme a Francesco Turbanti e Petra Valentini. La fotografia è di Alessandro Veridiani, le scenografie di Vito Giuseppe Zito, i costumi di Ginevra De Carolis, mentre le musiche originali verranno composte da Giancane.

Il film uscirà nelle sale italiane con Fandango Distribuzione, e sarà venduto nel mondo da Fandango Sales.