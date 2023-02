Carlos Saura, addio: ci ha lasciato il grande regista spagnolo

News Cinema

Avrebbe ricevuto proprio oggi il premio Goya onorario alla carriera, il grandissimo regista spagnolo Carlos Saura, ma il riconoscimento gli è stato recapitato a casa per le sue condizioni di salute. E' morto infatti ieri, 10 febbraio, ed è stata proprio l'Academia de Cine che ha dato la notizia con questo comunicato: "L'Academia de Cine è profondamente dispiaciuta nell'annunciare la morte di Carlos Saura, Goya onorario 2023. Saura, uno dei registi fondamentali del cinea spagnolo, è morto oggi a casa sua, vicino ai suoi cari, all'età di 91 anni". Saura è stato uno dei giganti del cinema spagnolo, autore di film bellissimi, durante e dopo il franchismo, che ricordiamo in questo breve profilo.

Carlos Saura: vita e opere

Come colui che considerava il suo mentore, Luis Buñuel, Carlos Saura era nato nel 1932 in Aragona, a Huesca. Da bambino aveva assistito al dramma della guerra e dei bombardamenti, che ispirarono il suo terzo film per cui vinse l'Orso d'Argento a Berlino nel 1966, La caccia, ritratto feroce e metaforico della classe dirigente franchista. All'epoca la Spagna era ancora sotto la dittatura del generale Francisco Franco e i film di Saura aprirono una nuova stagione del cinema spagnolo, decisamente avversa al regime, dalla cui ala più liberale ricevettero sostegno. Saura, che aveva esordito al cinema sotto l'infuenza del neorealismo italiano con Los Golfos, nel 1967 venne premiato come miglior regista a Berlino per Peppermint Café e ricevette la prima Palma d'oro a Cannes nel 1974 per La cugina Angelica. Due anni dopo è la volta di uno dei suoi capolavori, lo splendido Cria Cuervos, vincitore del Grand Prix della Giuria a Cannes ex aequo con La marchesa Von... di Eric Rohmer, che è anche il suo film che gode di maggiore distribuzione internazionale. A interpretarlo sono la sua compagna dell'epoca, Geraldine Chaplin, e la piccola Ana Torrent, attraverso il cui sguardo è narrata la storia. Seguono Mamà compie 100 anni e la sua prima collaborazione con il grande ballerino e coreografo Antonio Gades in Bodas de sangre - Nozze di sangue da Federico Garçia Lorca. Nel 1983 il loro secondo film insieme, Carmen Story, da uno spettacolo di Antonio Gades e Christina Hoyos ispirato alla Carmen di Prosper Merimée e Georges Bizet, vince il Grand Prix tecnico e quello per il miglior contributo artistico al festival di Cannes e il BAFTA per il miglior film non in lingua inglese. Saura dirige ancora Gades e Hoyos in L'amore stregone, esempio perfetto di connubio tra cinema, teatro e musica. Del 1990 è Ay, Carmela!, con Carmen Maura, sempre ambientato durante il periodo peggiore del franchismo, per cui vince insieme a Rafael Azcona il Goya per la miglior sceneggiatura. Nel 1998 Saura realizza un'altra storia a suon di musica con Tango, seguita dal biografico Goya, con Francisco Rabal, e Salomé, di nuovo su una troupe di ballerini di flamenco che deve mettere in scena un balletto ispirato all'opera. Carlos Saura ha continuato a lavorare per tutti gli anni Duemila, con film spesso di genere musicale ma non solo, realizzando anche un documentario su Renzo Piano e uno, Las Paredes Hablan, nel 2022, presentato al festival di San Sebastian, sull'evoluzione dell'arte a partire dai graffiti nelle caverne. Una carriera impressione per questo autore a 360 gradi (Saura ha anche sceneggiato i suoi film ed è stato un valente fotografo), a cui oggi rendiamo l'omaggio che merita, invitandovi a recuperare i suoi sanguigni, appassionati film.

(foto Carlos Saura di Carlos Delgado, Wikimedia Commons, 2018)