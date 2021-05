Black Panther 2, ci sarà anche Captain America? Anthony Mackie ha una risposta spiritosa...

News Cinema

Nell'assenza di Chadwick Boseman da Black Panther 2, qualcuno si è chiesto se il novello Captain America ex-Falcon si farà vedere. Anthony Mackie ha una risposa spiritosa.

Non sappiamo ancora come il regista Ryan Coogler stia gestendo l'assenza di Chadwick Boseman da Black Panther: Wakanda Forever, le cui riprese sono imminenti e la cui uscita è prevista per il luglio 2022: qualcuno però si è domandato se sarà della partita Anthony Mackie, ex-Falcon e nuovo Captain America dopo The Falcon and the Winter Soldier. La domanda non è peregrina, perché quando si parla di personaggi e percorsi narrativi simbolici, quello di Falcon nella serie su Disney+ è stato politicamente e socialmente significativo: ha avuto una forza paragonabile all'esito al boxoffice del primo blockbuster hollywoodiano afroamericano, appunto Black Panther. Parlando con ETOnline, Mackie ha dato una risposta ironica e sibillina, che può facilmente intendersi come una conferma...

Un visto per il Wakanda ce l'ho, posso andare nel Wakanda quanto mi pare e piace. Ho un passaporto, un visto per il Wakanda e sono pure vaccinato, quindi posso andare nel Wakanda! [Parlando poi di Black Panther 2, ndr...] È figo. Sento che raccogliere quell'eredità è importante. C'è un bel gruppo di attori e attrici fantastici, sotto quella bandiera di Black Panther tutti sono uniti, l'eredità sarà raccolta. Sono davvero entusiasta, non si parlerà più nello specifico di Black Panther, ma del Wakanda.

Anthony Mackie alias Captain America in Black Panther 2? Le probabilità