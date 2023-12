Capodanno a Cinecittà World: Achille Lauro, Guè Pequeno e molti altri per la festa al parco divertimenti

News Cinema

Il Capodanno di Cinecittà World è il più grande evento d’Italia: 10 feste in una solo location e guest star d’eccezione tra cui Achille Lauro, Guè Pequeno, Pago, Corona, Nic Fanciulli e tanti altri.

Siete dalle parti di Roma e ancora non sapete che cosa fare a Capodanno? Potrebbe allora tornarvi utile sapere che Cinecittà World si prepara ad accogliere il 2024 con 10 feste in una singola location puntando a un'esplosione di adrenalina, divertimento e musica senza eguali. Il 31 dicembre il Parco tematico del Cinema e della TV di Roma si trasforma in un grande villaggio del divertimento con la festa di Capodanno a tema più grande e travolgente d’Italia, dalle 18 alle 6 di mattina: 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6 Spettacoli dal Vivo, 10 Stage Musicali, grandi artisti e guest star.

Musica protagonista: ad accendere l’ultima notte dell’anno sarà Achille Lauro. Il cantautore, accompagnato dalla sua band, infiammerà l’atmosfera con le sue hit più famose tra effetti speciali e giochi di luce. Riflettori puntati anche sul super party reggaeton, hip pop e rnb con il dj set di Guè Pequeno feat TY1. Per gli amanti degli anni ‘90 ci pensa "The Time Machine 90's to 2000", per ballare al ritmo di "Rhythm of the Night". Special guests della serata Corona, Ice MC e Gigi L'Altro: un viaggio negli anni d'oro della musica dance. E ancora la Fandom Night, la notte a tema più famosa d'Italia dedicata ai fan con la One Direction Night e la Glee Night, ispirati alla band britannica e alla pluripremiata serie TV americana.Per chi ama la Techno c’è la maratona Tech House con Nic Fanciulli, Sasha Carassi e altri. Nello stage Fiesta Latina ci si scatena nei balli di coppia e di gruppo, mentre la Cinecittà Street diventa una grande macchina dei ricordi con il Revival dagli anni 60 ad oggi.

L’offerta di cene propone esperienze culinarie e musicali uniche: dalla veloce Cinecena, per chi non vuole perdersi un minuto di divertimento, alle cene servite nel Ristorante Roma e Saloon, al cenone a tema nel Charleston Club, o alle due cene spettacolo una con Pago e l’altra con l’Orchestra Red’s Band per un Capodanno tutto da cantare.

La notte di Capodanno sarà un mix esplosivo di divertimento anche per i più piccoli che potranno sognare con Christmas On Ice, il grande show internazionale di pattinaggio sul ghiaccio: un’ora di pura magia e oltre 50 artisti che si esibiranno sulle più amate musiche di Natale. Tra il Giocarena, il “Regno del Ghiaccio” –per un Capodanno sulla Neve- e le attrazioni per bambini sarà una festa per tutta la famiglia che culminerà con il Capodanno in Piazza sulla Cinecittà Street e il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio che allo scoccare della mezzanotte illumineranno la notte di luci e colori.

"La formula magica di Capodanno a Cinecittà World, che ci ha permesso in pochi anni - al netto dei raduni di piazza - di diventare la festa più grande ed importante d’Italia, con oltre 15.000 persone e 4.000 cene servite, è quella di avere un’offerta talmente ricca e variegata da mettere d’accordo generazioni diverse" spiega Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World, "Famiglie, ragazzi, bambini ed adulti: tutti possono vivere il proprio capodanno ideale, divertendosi in totale sicurezza".