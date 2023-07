Cannes mon amour: i film del Festival di Cannes, con Circuito Cinema, arrivano in 4 città italiane. Si parte il 17 luglio

News Cinema

I film del Festival di Cannes 2023 saranno presentati in cinque città italiane. L'iniziativa si chiama Cannes mon Amour ed è organizzata da Circuito Cinema. La rassegna comincia il 17 luglio e va avanti fino al 29. Ecco i titoli e le sale.

Dal 17 al 27 luglio il Festival di Cannes "arriva" a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, nel senso che i film della manifestazione cinematografica francese verranno proiettati in alcune sale delle suddette città italiane in contemporanea, e in versione originale sottotitolata. L'iniziativa, denominata Cannes mon amour, è targata Circuito Cinema.

I film di Cannes mon amour

Ovviamente non tutti i titoli del Festival di Cannes 2023 avranno nell'immediato una vetrina italiana. Circuito Cinema ha scelto le opere premiate, a cui ha aggiunto il miglior cinema d'autore. Ecco l'elenco completo dei film della prima edizione di Cannes Mon Amour:

Le sale du Cannes mon amour

Se prima i migliori lungometraggi del Festival di Cannes venivano presentati soltanto a Roma e a Milano, grazie a Cannes mon amour, e al lavoro delle istituzioni e degli operatori di settore, le città interessate sono ben cinque, e queste sono le sale scelte:

Roma: Giulio Cesare e 4 Fontane

Milano: Anteo e Colosseo

Torino: Nazionale

Bologna: Rialto

Firenze: Fiorella

Per maggiori informazioni potere andare sul sito ufficiale di Circuito Cinema.