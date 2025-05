Cannes 2025, Paul Mescal netto su The History of Sound: "Non paragonatelo a Brokeback Mountain!"

News Cinema

La seconda volta al Festival di Cannes di Oliver Hermanus è con The History of Sound: una storia d'amore e musica che abbraccia decenni, con protagonisti Paul Mescal e Josh O'Connor. Ecco cos'hanno raccontato il regista e Mescal sul film, accolto da un'ovazione di nove minuti.

Al Festival di Cannes 2025 è la giornata di Paul Mescal, protagonista dell'ultima fatica di Oliver Hermanus, The History of Sound. La proiezione in anteprima del film in costume, in lavorazione da anni, ha riscosso un enorme successo, con tanto di standing ovation di nove minuti. Il regista e la star de Il Gladiatore II hanno incontrato la stampa durante la conferenza e approfondito gli aspetti più interessanti del lungometraggio.

In The History of Sound, tratto dal racconto di Ben Shattuck, Mescal interpreta Lionel, un talentuoso cantante del Kentucky cresciuto con le canzoni di suo padre. Nel 1917, il ragazzo lascia la fattoria di famiglia per frequentare il Conservatorio di Musica di Boston e incontra David (Josh O'Connor, grande assente sulla Croisette), un affascinante studente di composizione. I due trascorrono l'inverno del 1920 camminando tra le foreste e le isole del Maine, registrando brani folk e vivendo un'intensa storia d'amore. Quel breve periodo insieme avrà un profondo impatto sul futuro di Lionel, che per decenni cercherà di comprendere perché il legame con David è così forte.

L'attore irlandese ha le idee chiare: The History of Sound non ha nulla a che fare con I Segreti di Brokeback Mountain e lo ha sottolineato durante la conferenza. "Personalmente non vedo alcun parallelismo, a parte il fatto che abbiamo trascorso un po' di tempo in una tenda. Ma ognuno ha i suoi gusti. C'è una domanda più grande, sul 'perché penso che non sia quel film?'."

I segreti di Brokeback Mountain è un film bellissimo, ma affronta il tema della repressione. Questo film punta fondamentalmente nella direzione opposta. A dire il vero, trovo questi paragoni piuttosto frustranti. Il rapporto che ho con The History Of Sound nasce dal fatto che è una celebrazione dell'amore di questi due uomini, non un film sul rapporto represso con la propria sessualità.

"Pensavamo che il paragone con Brokeback sarebbe arrivato, ma non ci avevamo pensato affatto - ha continuato Oliver Hermanus - Forse c'è una lacuna in questo presupposto: non ci sono molti film con attori famosi che interpretano amanti. L'unico precedente paragonabile risale a 20 anni fa."

Mescal si è soffermato sul rapporto che ha con la mascolinità non solo nel film, ma anche rispetto alla propria carriera, dopo aver interpretato personaggi introspettivi in film e serie di successo come Normal People, Aftersun e Estranei. "È interessante che questo tema sia stato sollevato così tanto ieri nelle interviste. [...] Forse nel mondo del cinema ci stiamo allontanando dai personaggi maschili più alfa e tradizionali. Ma non credo che il film definisca o tenti di definire o ridefinire la mascolinità. Credo che il rapporto tra Lionel e David sia molto soggettivo. Qualunque sia il rapporto che il pubblico ha con quella definizione di mascolinità, Ben e Oliver hanno lasciato spazio per metabolizzarlo".

"In pratica - ha concluso, scherzando - non mi sento abbastanza qualificato per rispondere a questa domanda!"

The History of Sound: il segreto dell'alchimia tra Josh O'Connor e Paul Mescal

The History Of Sound è il primo film statunitense del regista sudafricano Oliver Hermanus: una storia sviluppata nell'arco di circa cinque anni e girata in New Jersey, a Roma e nel Lake District nel Regno Unito. Come mai, per il suo primo film a stelle e strisce, Hermanus non ha reclutato attori americani?

Era il mio primo film negli Stati Uniti, quindi ero alle prime armi con il gruppo di attori. Avevo incontrato Paul e Josh per caso anni prima. Non ci siamo nemmeno resi conto che stavamo girando un film in America finché non hanno iniziato a imparare l'accento.

Alla domanda sulla sua sintonia con Josh O'Connor, che non ha potuto partecipare alla première perché impegnato sul set del prossimo film di Steven Spielberg, Paul Mescal ha detto che la star di Challengers è "una delle persone più facili" con cui instaurare un rapporto. "Josh ha il grande dono di essere una persona che il grande pubblico vede come molto vicina alla persona che conosciamo: una cosa molto difficile da fare per un attore al giorno d'oggi. Quando abbiamo iniziato a girare, ci conoscevamo da cinque anni: quella base di sicurezza e complicità c'era già, ma il rapporto si è approfondito nelle tre o quattro settimane in cui abbiamo girato."

The History Of Sound è il sesto lungometraggio di Oliver Hermanus e il secondo ad essere presentato nella Selezione Ufficiale a Cannes, dopo Beauty in Un Certain Regard del 2011. Tra i titoli precedenti, citiamo Living del 2022, con Bill Nighy e Aimee Lou Wood, candidato a due Premi Oscar e tre BAFTA .