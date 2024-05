Cannes 2024, The Apprentice: sul red carpet del film su Donald Trump trionfa l'eleganza [FOTO]

News Cinema

Non solo il cast e il regista di The Apprentice hanno sfilato sul red carpet di Cannes 77, ma anche le top model del momento e la divina Cate Blanchett. A voi gli scatti migliori dalla Montèe des Marches, dove il film su Donald Trump è stato accolto con entusiasmo.

Sebastian Stan, messi da parte i panni del Soldato d'Inverno per il MCU, interpreta nientemeno che Donald Trump in The Apprentice. Il film diretto dal regista iraniano Ali Abbasi è in concorso a Cannes 2024 e, nella serata di lunedì 20 maggio, è stato proiettato e accolto con 8 minuti di applausi. Sul red carpet, l'eleganza ha fatto da padrona: tra gli ospiti che hanno sfilato accanto al regista e al cast del film, tanti volti noti dell'alta moda.

The Apprentice è ambientato a New York tra gli anni Settanta e Ottanta e racconta l'ascesa al potere di Donald Trump, futuro presidente degli Stati Uniti. Il titolo del film deriva dal reality show trasmesso da NBC tra il 2004 e il 2017, di cui il magnate è stato protagonista. Jeremy Strong (che sulla Croisette ha dato forfait) interpreta Roy Cohn, l'avvocato dell'ex presidente. L'attrice bulgara Maria Bakalova presta il volto a Ivana Trump. La sceneggiatura porta la firma di Gabriel Sherman.

Sul tappeto rosso, Sebastian Stan ha indossato un impeccabile smoking con giacca a doppio petto su cui spicca una spilla. La bella Maria Bakalova ha scelto un abito d'Alta Moda di Dolce & Gabbana, con audace bustier e romantica gonna in tulle dipinta a mano.

Una bella sorpresa è il ritorno sulla Montèe des Marches di Cate Blanchett. La diva, che pochi giorni fa ha presentato il film Rumours, ha incantato con un raffinato abito firmato Jean Paul Gaultier, della collezione Spring 2023 disegnata da Haider Ackermann. Il vestito è nero davanti, rosa sul retro e verde brillante all'interno. Ad incorniciare le spalle di Cate, un filo di perle di Louis Vuitton.

A proposito di perle, Winnie Harlow ne sa qualcosa. La modella ha scelto un ricchissimo look total white giacca e pantalone, firmato Tamara Ralph. Il completo, eccentrico al punto giusto, è caratterizzato da una cascata di perle bianche e macramè. Ai piedi, décolleté Santoni; al collo e ai lobi, gioielli David Morris. Il cappello a falda larga, che dà le vibes di 'My Fair Lady', è un vero tocco di stile.

La regina delle passerelle Bella Hadid ha lasciato tutti a bocca aperta con le sensuali trasparenze firmate Saint Laurent : poco o nulla abbandonano all'immaginazione, ma senza traccia alcuna di volgarità. Ad arricchire il nude look, scintillanti gioielli Chopard.

Sofisticata e charmant, infine, Barbara Palvin Sprouse in Michael Kors.