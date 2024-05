Cannes 2024, Cate Blanchett radiosa alla première di Rumours: il red carpet si tinge d'oro e paillettes [FOTO]

News Cinema

Riflettori puntati su Cate Blanchett, che ha illuminato la 77esima edizione del Festival di Cannes sfilando sul red carpet per la première di Rumours. Il film, commedia dark ambientata durante il G7, ha guadagnato una standing ovation di quattro minuti. Quanto al look della diva, ecco i nostri scatti migliori direttamente dalla Montèe des Marches!

Se dovessimo stilare una top 5 delle attrici più talentuose, carismatiche e di classe dei nostri tempi, il nome di Cate Blanchett sarebbe di certo tra i primi a passare la selezione. L'attrice australiana, nella serata di sabato 18 maggio, è apparsa sul red carpet della 77esima edizione del Festival di Cannes, per presentare il film Rumors. La commedia dark, diretta da Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson , vede la diva protagonista accanto ad Alicia Vikander (che sulla Croisette ha dato forfait). Scopriamo tutto sulla pellicola e diamo un'occhiata alle più belle foto scattate sul tappeto rosso.

La star di Blue Jasmine, due volte Premio Oscar, ha sfoggiato un abito lungo e dorato di Louis Vuitton (maison scelta per Cannes anche da Emma Stone). Lo splendido vestito tempestato di strass è stato realizzato su misura per Cate. Andiamo ad esaminarlo nel dettaglio. La parte superiore è divisa in due parti: le spalle sono decorate da preziose applicazioni di cristalli lungo le cuciture e continuano con un bustino ampio e drappeggiato. La gonna, lunga e aderente, sfocia in un ricchissimo strascico. Ai piedi, scarpe a punta dello stesso colore dell'abito. L'insieme, sontuoso e scintillante, è un impeccabile incanto di luce e rende assolutamente giustizia all'elegante e slanciata figura dell'attrice 55enne.

Quanto allo styling, Blachett ha scelto un'acconciatura raccolta e un make-up sui toni del nude, in linea con il suo stile. Del resto, quando si hanno degli occhi come i suoi, 'nasconderli' dietro al trucco sarebbe un peccato. La star, inoltre, non è nuova al glamour della Croisette. La sua prima volta al Festival di Cannes risale al 2015, in qualità di protagonista del film Carol di Todd Haynes (2015), per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar. Nel 2018, inoltre, è stata presidente della giuria.

La proiezione di Rumors, presentato fuori concorso, è stata seguita da una standing ovation di 4 minuti. Il trio di registi ha portato sullo schermo una commedia dark che segue un gruppo di leader mondiali riuniti per il G7 per redigere una dichiarazione congiunta. I politici a capo delle sette democrazie più ricche - Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti - finiscono tuttavia per perdersi nei boschi. Riusciranno a trovare una via d'uscita?

Oltre a Blanchett e Vikander, completano il cast gli attori Charles Dance, Roy Dupuis, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird, Rolando Ravello, Takehiro Hira e Zlatko Burić.

