Cannes 2024, red carpet all star per la serata finale: George Lucas, Elle Fanning, Andie MacDowell [FOTO]

Mentre il Festival di Cannes volgeva al termine, le star sfilavano elegantemente per l'ultimo red carpet di questa edizione. Ad illuminare la Montée des Marches una parata di stelle, tra cui George Lucas, Elle Fanning e Demi Moore. Ecco gli scatti più belli.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa all'insegna delle sorprese e delle grandi emozioni. A vincere la Palma d'oro è stato l'insospettabile Anora di Sean Baker. Il momento clou della serata, indubbiamente, è stata la consegna della Palma d'oro d'onore al maestro George Lucas. Il papà di Guerre Stellari, accompagnato dalla moglie Mellody Hobson, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da un'altra leggenda di Hollywood: Francis Ford Coppola, in concorso alla kermesse con il suo Megalopolis.

Per scoprire l'elenco completo dei premiati di Cannes 2024, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, che trovate QUI. A precedere l'attesissima cerimonia di chiusura è stato il tradizionale e scicchissimo red carpet. Accanto ai protagonisti annunciati della serata, hanno sfilato sulla Montée des Marches tante star a sorpresa: dalla giovane diva Elle Fanning alla 'nostra' popstar Elodie. Presente anche Andie MacDowell, ospite di L'Oreal, ma anche supporter della figlia Margaret Qualley, protagonista di ben due pellicole in concorso (Kinds of Kindness e The Substance).

La voce di Bagno a Mezzanotte ha osato con un look nude scintillante con body e net dress. Il tutto firmato Versace e ispirato alla collezione della maison Autunno-Inverno 1994. La cantante ha sfoggiato anelli e orecchini pendenti di diamanti e uno chignon alto con ciuffo sbarazzino. MacDowell, magnifica e maestosa, ha incantato con un abito impero viola da gran soirée.

L'eterea e delicata Elle Fanning ha scelto un fiabesco abito Gucci color crema con la schiena scoperta. A decorare la tunica plissé, in stile anni Settanta, romantiche micro margherite. Samantha McMillen, la stylist della star, ha accessoriato il look con gioielli Cartier.

Largo al fascino e al carisma magnetico con la splendida Demi Moore, protagonista del body horror The Substance di Coralie Fargeat. La diva ci ha regalato un altro look impeccabile con dettaglio 3D, proprio come alla première del film in concorso: abito nero Celine con maxi fiocco rosa sul decolleté, gioielli Chopard e sandali con cinturino Celine.

Eva Green, giurata di questa edizione nonché regina del glamour, è stata tra le prime a sfilare. L'attrice è una visione di paillettes nel suo abito lungo argentato Del Core, valorizzato da acconciatura prorompente (suo marchio di fabbrica in questi giorni di Festival) e orecchini chandelier con pietre gialle.

Tra i presenti è d'obbligo menzionare il maestro Wim Wenders e l'attore Koji Yakusho, rispettivamente regista e protagonista dell'apprezzatissimo Perfect Days, e l'attrice Premio Oscar Viola Davis.

