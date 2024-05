Festival di Cannes 2024: la Palma d'oro va a Anora di Sean Baker - Ecco tutti i vincitori

News Cinema

Dopo undici giorni di proiezioni e ventidue film in concorso, è Anora di Sean Baker a vincere la Palma d'oro. Ecco tutti i premiati della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2024.

Folgorazione vitale la Palma d'oro a Cannes per Anora di Sean Baker. Inconsueto prix d'ensemble per il cast femminile di Emilia Perez di Audiard, Karla Sofia Gascon, Antonia Paz, Zoe Saldana, Selena Gomez, con la giuria che spiega che doveva essere al plurale, che non c'era possibilità quest'anno con così tante intepretazioni incredibili dare un solo riconoscimento.

Una serata nella quale George Lucas ha ricevuto la Palma d'oro d'onore direttamente dal suo amico Francis Ford Coppola, con tanto di colonna sonora di Star Wars diffusa a tutto volume sui gradini della Montée des marches del Palazzo del cinema e poi come primo ingresso in sala, insieme alla madrina conduttrice della serata, la ottima Camille Cottin, lanciata dalla serie Call my agent.

Ecco tutti i Premi del Concorso della 77esima edizione del Festival di Cannes attribuiti dalla Giuria Internazionale presieduta da Greta Gerwig, e composta dalla sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l'attrice americana Lily Gladstone, l'attrice francese Eva Green, la sceneggiatrice e regista libanese Nadine Labaki, l'attore italiano Pierfrancesco Favino, lo scneggiatore e regista spagnolo Juan Antonio Bayona, Il regista giapponese Kore-eda Hirokazu, e l'attore e produttore francese Omar Sy.

Festival di Cannes 2024: La Palma d'Oro per il miglior film e tutti gli altri premi

Palma d'Oro per il miglior film : ANORA di Sean Baker

: ANORA di Sean Baker Grand Prix : ALL WE IMAGINE AS LIGHT di PAYAL KAPADIA

: ALL WE IMAGINE AS LIGHT di PAYAL KAPADIA Premio alla Regia : MIGUEL GOMES per GRAND TOUR

: MIGUEL GOMES per GRAND TOUR Premio della Giuria : EMILIA PEREZ di Jacques Audiard

: EMILIA PEREZ di Jacques Audiard Premio Speciale : MOHAMMAD RASOULOF per il film The Seed of Sacred Fig

: MOHAMMAD RASOULOF per il film The Seed of Sacred Fig Premio alla Sceneggiatura: CORALIE FARGEAT per il film The Substance

CORALIE FARGEAT per il film The Substance Premio per l'Interpretazione Femminile: L'insieme del cast femminile di Emilia Perez di Jacques Audiard

L'insieme del cast femminile di Emilia Perez di Jacques Audiard Premio per l'Interpretazione Maschile: JESSE PLEMONS per il film Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos.

JESSE PLEMONS per il film Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos. Camera d'Or per la miglior Opera Prima: ARMAND, di Halfdan Ullmann Tondel , Menzione speciale a: MONGREL di Wei Liang Chiang & You Qiao Yin

ARMAND, di Halfdan Ullmann Tondel MONGREL di Wei Liang Chiang & You Qiao Yin Camera d'Or per la miglior Opera Prima (Cortometraggi): THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT di Nebojsa Slijepcevic, Menzione speciale a BAD FOR A MOMENT di Daniel Soares

I Vincitori del Festival di Cannes 2024: il nostro video commento dalla Croisette

Dopo l'assegnazione della Palma d'Oro del miglior film, andata a Anora di Sean Baker, uno dei nostri inviati sulla Croisette, Mauro Donzelli, racconta e commenta i premi della 77esima edizione del Festival.