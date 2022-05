Cannes 2022: tre i film in concorso nella decima giornata del Festival

News Cinema

Festival di Cannes 2022, oggi 26 maggio sono tre i film presentati in concorso: Broker di Kore-Eda Hirokazu, Pacification di Albert Serra e Close di Lukas Dhont. Ecco il video diario della giornata a Cannes del nostro inviato Mauro Donzelli.

Nel penultimo giorno del concorso, il Festival di Cannes, che si chiuderà ufficialmente sabato 28 maggio con l'annuncio del Palmarès di questa 75esima edizione, propone ben 3 film nella sezione competitiva. Si tratta di Broker del giapponese Kore-Eda Hirokazu (Palma d'Oro nel 2018 con il suo film Un Affare di famiglia), Pacification dello spagnolo Albert Serra, con protagonisti Benoît Magimel e Sergi López, e infine Close del giovane belga Lukas Dhont, Caméra d'or per la miglior opera prima al Festival di Cannes del 2018 per il suo Girl.



Come sempre, maggiori dettagli dal nostro inviato sulla Croisette Mauro Donzelli, nel consueto video diario della decima giornata del Festival di Cannes 2022, giovedì 26 maggio