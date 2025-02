Cameron Diaz scioccata dalle nuove regole del set e dalla linea privata di Netflix per denunciare la cattiva condotta

News Cinema

Da qualche settimana su Netflix con l'action-thriller Back in Action, Cameron Diaz non credeva ai suoi occhi quando si è accorta che la vita da set è cambiata tanto radicalmente, come dimostrano la linea privata per denunciare le molestie e la lista dei comportamenti da non tenere.

Finalmente Cameron Diaz ha ripreso il suo lavoro di attrice dopo una pausa che durava dal 2014, anno nel quale aveva recitato in Annie - La felicità è contagiosa. Appena è tornata sul set, la Diaz si è resa conto che le cose sono molto cambiate e in meglio, soprattutto per le donne, che non devono essere oggetto di discriminazioni né di avances. Naturalmente l'attrice è contenta di questa evoluzione, come lei stessa ha raccontato poco dopo il debutto su Netflix del film Back in Action, nel quale lei e Jamie Foxx sono una coppia di ex agenti della CIA costretti a tornare nel pericoloso mondo dello spionaggio. La regia è di Seth Gordon e nel cast del thriller ci sono anche McKenna Roberts, Rylan Jackson, Kyle Chandler e Glenn Close.

Cameron Diaz non credeva ai suoi occhi quando è tornata sul set

Durante un episodio del podcast SkipIntro, Cameron Diaz racconta come ha trovato il set dopo la sua lunga assenza:

L'industria cinematografica è molto diversa da prima. Devo dire che il #MeToo ha cambiato tutto. È palpabile. Vai sul set e tutto è differente. Prima sul set non c'erano i pezzi grossi ma solamente un tizio che, quando lo vedevi, ti faceva venir voglia di dire: "Dio, eccolo che torna!". I comportamenti inappropriati si sprecavano e dovevi farteli andare bene. Essendo donna, non potevi che fare buon viso a cattivo gioco. Ad alcune persone dovevi imporre dei limiti, ad altre non andava mai bene niente di ciò che facevi.

Poi l'attrice ha aggiunto:

Le cose sono cambiate, non sono più le stesse. Nella mia carriera di attrice non mi era mai capitato che un responsabile delle Risorse umane si presentasse prima di cominciare le riprese per spiegarci quali comportamenti fossero appropriati e quali no. Inoltre c'è una linea telefonica speciale, che per esempio Netflix ha, da chiamare in forma anonima per parlare di come ci si sente. È una cosa sorprendente. Il livello di sicurezza che una donna può sentire… non mi ero mai sentita così sicura prima di fare questo film.

Cameron Diaz si è presa una pausa dalla recitazione perché aveva bisogno di un po’ di tempo per sé. Non si è mai pentita di questa decisione, che lo scorso anno aveva commentato così:

Era qualcosa che dovevo fare per riprendermi la mia vita, e, ad essere onesta, niente mi importava più di questo (…) Nessun parere, nessun successo, nessuna proposta di lavoro né niente potrebbe farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che ho sempre voluto avere. In fondo si riduce tutto alla domanda: di che cosa mi importa di più? Nel mio caso di costruire una famiglia.

Adesso che Cameron Diaz è tornata a fare cinema, i suoi fan si domandano se resterà sul campo o se invece si ritirerà nuovamente dalle scene. La risposta a questo quesito in realtà già la conosciamo, perché il mese scorso la Diaz ne aveva parlato con Empire:

Non ho ancora le idee chiare, è difficile capire, e se dico una cosa, poi viene data per certa. Mi riservo il diritto di dire che non farò mai più un film, insieme alla possibilità di farne uno se dovessi averne voglia. Sono aperta a qualunque cosa abbia un senso per me e la mia famiglia in qualsiasi momento.

Da questa risposta deduciamo che non possiamo cantare vittoria e quindi siamo ancora prigionieri di un limbo. Per non pensarci, riguardiamoci lo scatenato trailer di Back in Action.