Cabiria Experience: Con Rai Cinema rinasce il kolossal muto tra realtà virtuale, intelligenza artificiale e Metaverso

Rai Cinema ha presentato al Festival di Cannes Cabiria Experience, un progetto grazie al quale il film muto Cabiria, diretto da Giovanni Pastrone, rivive attraverso le nuove tecnologie e diventa più fruibile per le giovani generazioni.

È stato presentato al Festival di Cannes un progetto innovativo e immersivo legato a uno dei nostri più importanti film muti, e cioè Cabiria di Giovanni Pastrone, uscito nel lontano 1914 e arricchito dalle didascalie di Gabriele D'Annunzio.

Ideato da Rai Cinema insieme al Museo Nazionale del Cinema di Torino con Spazio Koch e Cubia, Cabiria Experience ha lo scopo di restituire energia al primo kolossal della nostra cinematografia senza sonoro, rendendolo maggiormente fruibile per le generazioni più giovani attraverso le nuove tecnologie: la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, il Metaverso e in particolare l'utilizzo di Unreal Engine, il potente motore grafico 3D sviluppato da Epic Games e utilizzato principalmente per la creazione di videogiochi come "Fortnite", ma sempre più sfruttato anche in ambito cinematografico.

Cabiria: il primo kolossal muto italiano

Prima di illustrare i contenuti di Cabiria Experience, facciamo un salto all'indietro e parliamo del film.

La trama ruota intorno alla giovane Cabiria, che viene rapita dai pirati fenici che la vendono ai Cartaginesi. I Cartaginesi la vogliono immolare al dio Moloch ma non ci riusciranno, dal momento che arriverà a salvarla il romano Fulvio Axilla con l'aiuto del possente Maciste. La vicenda si svolge sullo sfondo della seconda guerra punica.

Cabiria fu girato a Torino negli stabilimenti sulla Dora Riparia e costò la bellezza di un milione di lire-oro e la troupe e il cast andarono anche in Sicilia, sulle Alpi e in Tunisia . Fu Gabriele D'Annunzio a scegliere il titolo, mentre la fotografia e le riprese vennero affidate all'operatore spagnolo Segundo de Chomón, che impiegò numerosi effetti cinematografici. Il film, che celebrava la romanità di tempi remoti, ebbe un grandissimo successo, sia in Italia che all'estero, probabilmente perché era sia popolare (nella storia che narrava) che raffinato (nelle scelte stilistiche).

In Cabiria compare per la prima volta il personaggio di Maciste, gigante buono che aiuta i deboli e si arrabbia con i cattivi nato dalla fantasia di Giovanni Pastrone e Gabriele D'Annunzio. A interpretarlo era lo scaricatore del porto di Genova Bartolomeo Pagano.

I contenuti di Cabiria Experience

Tornando a Cabiria Experience, ecco i contenuti che il settore Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema sta realizzando insieme ad un team di esperti:

Un cortometraggio immersivo e un cortometraggio lineare: creati attraverso il motore grafico 3D Unreal Engine e una combinazione di tools di intelligenza artificiale in cui vengono trattati i primi due capitoli dell'opera originale, nello specifico L'eruzione dell’Etna e Il sacrificio e il salvataggio . Il corto VR sarà proiettato al Museo Nazionale del Cinema e fruibile sulla App Rai Cinema Channel VR attraverso visori VR. Il corto lineare, invece, sarà disponibile su RaiPlay.

Un'esperienza di gaming: un'opportunità per gli utenti di incarnare Maciste, uno dei protagonisti del film, e partecipare, attraverso il suo avatar, ad alcune missioni avventurose nel Metaverso di Rai Cinema e in quello del Museo Nazionale del Cinema sulla piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale The Nemesis. L'esperienza sarà disponibile sia da mobile sia da desktop.

Il progetto Cabiria Experience verrà presentato integralmente al 76° Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio di radio, tv e web da tutto il mondo, in programma a Torino dal 1° al 4 ottobre 2024. In questa occasione il pubblico potrà anche assistere alla proiezione della versione originale restaurata di Cabiria al Cinema Massimo di Torino.

Nel parlare a un gruppo ristretto di giornalisti del web di Cabiria Experience, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, ha dichiarato:

Rai Cinema continua il suo percorso di innovazione, ricerca e sperimentazione dei linguaggi con l’obiettivo di presidiare e gestire il cambiamento senza perdere le nostre radici culturali. E Cabiria Experience è un progetto che sposa perfettamente, in questo campo, il nostro mandato di servizio pubblico: ci permette di raggiungere nuove tipologie di fruitori, in particolare i ragazzi, e fare cultura del digitale garantendo un presidio dei media innovativi.

In questo progetto la tradizione cinematografica si intreccia con le più avanzate tecnologie, creando un ambiente dove il passato e il futuro si intrecciano, e l’esperienza cinematografica viene ampliata in ogni sua forma. Questa fusione di linguaggi ci consente di riportare in vita un capolavoro del cinema classico e renderlo accessibile in una chiave moderna.

Un'operazione culturale per avvicinare le nuove generazioni a quei film che appartengono al patrimonio del nostro cinema, e cercare contemporaneamente di offrire nuovi stimoli per lo sviluppo della nostra industria.