C'era una volta in Bhutan: 5 buoni motivi per andare a vedere il film al cinema

In sala dal 30 aprile con Officine UBU, C'era una volta in Bhutan racconta, in forma di commedia, le prime elezioni nel paese che per ultimo si è connesso a Internet e alla TV. Vi spieghiamo perché non dovreste perderlo.

In un villaggio rurale del Buthan, l'irruzione della modernità, nella forma del passaggio dalla monarchia alla democrazia, getta scompiglio: un marito e una moglie litigano, un uomo va in città per una missione che potrebbe inimicarlo alla giustizia, un vecchio Lama chiede a un monaco di procurargli delle armi. Succede nell'opera seconda di Pawo Choyning Dorji, intitolata C'era una volta in Bhutan e distribuita in Italia da Officine UBU. Nelle sale dal 30 aprile, il film ha la poesia di una favola ma racconta un fatto vero, portandoci a conoscere un angolo remoto di mondo che vive seguendo ritmi lontanissimi dalla frenesia delle società occidentali.





Abbiamo amato molto C'era una volta in Bhutan e ci sono diverse ragioni per cui consigliamo di andare a vederlo. Ne abbiamo scelte cinque, che ci sembrano le più importanti.

Il regista Pawo Choyning Dorji

C'era una volta in Bhutan porta la firma di un regista di notevole pregio, che nel 2022 è stato candidato all'Oscar per la sua opera d'esordio Lunana: Il villaggio alla fine del mondo. Parliamo di Pawo Choyning Dorji (nella foto qui sotto), che tra l'altro è il più giovane destinatario dell'Ordine reale del Bhutan. Lunana, che è stato anche il primo film del Bhutan a partecipare alla gara degli Oscar, aveva portato il regista e la sua troupe leggera su una remota montagna dove un esiguo insediamento umano aveva scelto di stabilirsi. Per raggiungerlo ci volevano giornate intere di trekking ad altissima quota e lassù non c'era nemmeno l'elettricità, il che andava benissimo, dal momento che il tema forte del film era la lontananza. Il villaggio rurale di Ura, in cui si svolge C'era una volta in Bhutan, è invece raggiungibile e moderno, e quindi si poteva anche non lesinare sull'attrezzatura. È cambiato anche il tema, che è l'innocenza, caratteristica importante dei bhutanesi e che molti hanno erroneamente scambiato per ignoranza.

La storia recente del Bhutan

Siccome ogni film racconta una storia, andare al cinema significa conoscere e imparare, e se non avessimo visto C'era una volta in Bhutan, probabilmente non avremmo mai saputo che nel 2006 la popolazione locale rimpiangeva il suo re e mostrava una certa diffidenza verso le elezioni, tanto che è stato necessario organizzare delle finte elezioni in modo che la gente acquistasse familiarità con il voto. È proprio di questo che parla il film, che sottolinea anche il fatto che il passaggio alla democrazia è avvenuto senza rivoluzioni, dal momento che il re ha abdicato spontaneamente affinché il suo paese potesse trovare il suo posto unico nel mondo. E se il popolo ha guardato con scetticismo alla democrazia, è per via del suo attaccamento alle tradizioni. Il Bhutan, inoltre, è l'ultimo paese del mondo che ha ceduto alle lusinghe di Internet e della TV, e non a caso una delle scene più belle del film è quella in cui un gruppo di persone, fra cui un monaco, guardano con passione Quantum of Solace di Marc Forster, 22° Bond Movie. In ogni modo, il Bhutan ha abbracciato la tecnologia solo perché non voleva rimanere troppo indietro rispetto alla restante Asia. Va detto, però, che in passato la politica dell'autoisolamento ha giovato al paese, che ha resistito stolidamente al colonialismo.

Il monaco con il fucile

C'era una volta in Bhutan è una vicenda corale, in cui si sviluppano contemporaneamente diverse linee narrative. La più sorprendente, forse, è quella di un monaco a cui un anziano Lama chiede di portargli delle armi. Il monaco trova un vecchio fucile e cammina su per le montagne imbracciando l'arma. Si tratta di un'immagine fra le più suggestive del film e contrasta con l'ossessione di un collezionista americano di vecchie armi che ha sborsato una gran quantità di dollari per avere il fucile. L'uomo che gli fa da interprete dice al monaco che nel paese dello straniero ci sono più armi che persone, e il monaco risponde che deve trattarsi di un paese molto particolare. Naturalmente si sorride, ma in realtà c'è poco da scherzare. Per fortuna il monaco ha il sostegno dell'intero villaggio, che ha un fortissimo senso di comunità e che regola la propria esistenza sugli insegnamenti del Buddha vecchi di 2.500 anni. La religione, nel film, mette tutti d'accordo, annulla le differenze e induce alla meditazione e all'introspezione.

Il FIL, l'indice di Felicità Nazionale Lorda, come principio guida del Bhutan

Quando il governo del Bhutan, nel 2008, ha promulgato la sua prima Costituzione, ha fortemente voluto che nella dichiarazione d'apertura ci fosse scritto: "Lo scopo di un governo è quello di fornire felicità al suo popolo, e se un governo non può fornire felicità, non ha motivo di esistere". La ricerca della felicità, dunque, è sempre stata un principio guida per il piccolo stato confinante con l'India e la Cina, che ha pensato bene di "inventare" il concetto di Felicità Nazionale Lorda. Insomma, c'è chi è ossessionato dal Prodotto Interno Lordo, da cui dipende l'economia di uno stato, e chi propende per la Felicità Nazionale Lorda. A questo proposito, Pawo Choyning Dorji ha spiegato: "Il concetto di felicità nazionale lorda è la capacità di adattarsi alle mutevoli situazioni, utilizzando saggezza e mezzi che hanno permesso ai Re bhutanesi di guidare il Paese attraverso situazioni che rischiavano di mettere in pericolo la sovranità della nazione. È anche con la stessa saggezza e con la stessa abilità che siamo gentilmente guidati ad accogliere la democrazia e a prosperare con essa".

La scoperta di una cinematografia preziosa, in grado di parlare a tutti

C'era una volta in Bhutan, che pure affronta un tema sociale e politico, non è affatto un film noioso. È anzi dotato di una grande leggerezza e anche da un pizzico di tenerezza. Pawo Choyning Dorji ha avuto infatti l'ottima intuizione di scegliere la commedia. La comicità, tuttavia, non è "a grana grossa" ma ha dalla sua grazia e delicatezza. Tutto ciò rende il film facilmente fruibile e in grado di parlare a ogni tipo di pubblico. C'era una volta in Bhutan si impone così sia come uno strumento di avvicinamento a una cinematografia lontana, sia come presa di coscienza che certi argomenti, sentimenti e situazioni hanno un carattere universale, ad esempio il timore di lasciare la strada vecchia per quella nuova. E a proposito di strade, non va dimenticato che due ore al buio nella platea di una sala ci permettono di visitare anche l'angolo più remoto del globo terracqueo, che proprio Pawo Choyning Dorji ha contribuito a far diventare patrimonio di tutti. Ricordiamo che il primo lungometraggio prodotto in Bhutan, Maghi e Viaggiatori di Khyentse Norbu, è stato realizzato solo nel 2002 e che, allo stato attuale, nel paese non esistono attori professionisti.