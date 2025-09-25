C'era una volta il West: perché Clint Eastwood ha rifiutato il western con Claudia Cardinale?

News Cinema

Sergio Leone avrebbe voltuo Clint Eastwood accanto a Claudia Cardinale nell'acclamato C'era una volta il West. La star della trilogia del dollaro, tuttavia, si è rifiutata di unirsi al cast del celebre western, e aveva le sue buone ragioni.

Solo due anni dopo aver concluso la trilogia del dollaro, che ha trasformato Clint Eastwood nell'icona degli spaghetti western, Sergio Leone ha realizzato un altro capolavoro: C'era una volta il West (1968), con protagonista Claudia Cardinale. La leggendaria attrice, scomparsa il 23 settembre, all'età di 87 anni, interpretava la coraggiosa Jill McBain.

Per l'acclamato western, Leone inizialmente intendeva ingaggiare Eastwood, insieme a Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Il suo obiettivo, dunque, era riunire i "tre moschettieri" della trilogia del Dollaro, non tanto per un discorso di continuità, quanto di chiusura di un cerchio. Nel libro C'era una volta in Italia: Il Cinema di Sergio Leone di Christopher Frayling, il regista rivelò di voler dire addio ai suoi leggendari personaggi facendoli morire nei primi minuti di C'era una volta il West.

Volevo dire addio ai tre personaggi de Il buono, il brutto e il cattivo e farlo con stile. Volevo dire addio a loro e alle regole del gioco che avevo imposto.

La sequenza d'apertura sarebbe stata identica a quella che abbiamo visto nel film con Henry Fonda. Tuttavia, invece di Jack Elam, Woody Strode e Al Mulock, sarebbero stati Eastwood, Van Cleef e Wallach a morire per mano di Armonica (Charles Bronson).

C'era una volta il West: Clint Eastwood si è opposto alla proposta di Sergio Leone

Quando si parla di spaghetti western, la trilogia del dollaro di Clint Eastwood è giustamente destinata a dominare il dibattito. Dunque è facile intuire perché Sergio Leone volesse rendere omaggio alla serie. Lee Van Cleef e Eli Wallach, in effetti, avevano preso in considerazione l'idea. Eastwood, d'altro canto, era contrario .

A differenza dei suoi colleghi, il divo non ha colto né condiviso l'approccio di Leone, il quale ha affermato che "[Eastwood] semplicemente non riusciva a vederne il lato divertente. Gli altri due acconsentirono. Ma Clint fu l'unico a non volerlo fare". Le perplessità della star de Gli Spietati sono comprensibili, sebbene, da una parte, sia un peccato che il cameo non si sia mai concretizzato. La defezione, ad ogni modo, non ha impedito a C'era una volta il West di affermarsi come uno dei western migliori di sempre.

C'era una volta il West: Claudia Cardinale era il cuore del film, parola di Sergio Leone

Durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, Claudia Cardinale è stata protagonista di una lunga lista di film che hanno scritto la storia del cinema, come Il Gattopardo di Luchino Visconti o 8½ di Federico Fellini. Il suo personaggio in C'era una volta il West è tra i ruoli più famosi e indimenticabili che abbia interpretato. Senza di lei, ha affermato Sergio Leone, l'intero film si sgretola.

Nel 1987, parlando di Jill McBain in un'intervista con Marlaine Glicksman, Leone ha descritto la presenza di Claudia Cardinale come la nascita del matriarcato americano. Le donne, ha continuato, avevano (e hanno ancora) un'enorme importanza in America, dove sono "davvero le padrone. Perciò, quando vengono inserite in un film, penso che debbano esserci per uno scopo preciso, con una ragione per esistere. Non come una presenza superficiale o gratuita".

In C'era una volta il West, l'intero film ruota attorno a lei. Se la togli, non c'è più pellicola. È lei il motore centrale dell'intero evento. Lo stesso vale per Deborah [Elizabeth McGovern] e per Carol [Tuesday Weld] in C'era una volta in America.

Una cosa è certa: l'eredità di Cardinale nel mondo dello spettacolo continuerà a vivere e la statura di C'era una volta il West nel genere rimane ineguagliata.